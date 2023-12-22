Комбо: Воздушные силы ВСУ сбили сразу три Су-34. Предыдущий похожий случай назвали «Брянская резня»

22 декабря, около полудня на Южном направлении были успешно уничтожены сразу три российских фронтовых бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Скорее всего, речь идет об уничтожении группы вражеских самолетов и фактически является повторением крайне удачной операции по уничтожению вражеской авиации 13 мая, когда был сбит как минимум один Су-34 и один Су-35, два редких вертолета РЭБ Мы-8МТПР-1. Этот эпизод получил неформальное название «Брянская резня» из-за сбития всех целей в этой российской области, передает Defence Express.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона «Єдині Новини» рассказал, что эти самолеты — одни из новейших в арсенале россии. С таких бортов оккупанты наносят удары КАБами по Украине.

Это довольно дорогой, современный самолет. Су-34 – это десятки миллионов долларов. Думаю, не менее 50 миллионов долларов такая машина может стоить, это самая низкая цена. Потому что истребители – это авиационные комплексы, чрезвычайно технологичная вещь. — сказал Игнат.

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