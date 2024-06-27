Компактный электромобиль Hyundai INSTER с автономностью 300-355 км поступит в продажу в Европе по цене менее €25 тыс.

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Hyundai официально представила новый субкомпактный электромобиль A-класса под названием INSTER. Это относительно доступная городская модель, которая представляет собой результат эволюции бензиновой модели CASPER, продаваемой в Южной Корее с 2021 года.

Hyundai назвала эту модель «новым стандартом для популяризации электромобилей» и планирует продавать электрическую версию за пределами Южной Кореи. Она появится в Европе по начальной цене ниже €25 тыс.

Устранив компоненты системы сгорания в оригинальном автомобиле Casper, Hyundai изменила конструкцию и дизайн INSTER. Это позволило расширить колесную базу и увеличить кузов для увеличения внутреннего пространства. В результате Hyundai создала авто, которое заняло нишу на рынке между традиционными субкомпактными городскими автомобилями класса А и более крупными компактными автомобилями класса В.

Компактный размер нового Hyundai INSTER делает его идеальным для городской езды и парковки, что является двумя ключевыми факторами для езды в Европе. Авто имеет длину 3825 мм, ширину 1610 мм, высоту 1575 мм и колесную базу 2580 мм. Объем багажника составляет 280 литров, а сложив задние сиденья его можно увеличить до 351 литра.

INSTER стандартно поставляется с аккумуляторной батареей емкостью 42 кВт-ч, но клиенты также могут выбрать версию Long-Range с батареей емкостью 49 кВт-ч. В обоих вариантах используется один электромотор. Модификация Standard имеет двигатель мощностью 71,1 кВт, максимальную скорость 140 км/ч и запас хода более 300 км (по стандарту WLTP). В версии Long-Range мощность двигателя немного выше (84,5 кВт), а запас хода при использовании 15-дюймовых колес составляет 355 км. Максимальная скорость увеличена до 150 км/ч.

Стандартное бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт позволяет зарядить стандартную версию за 4 часа, а версии Long-Range понадобится на 35 минут больше времени. При использовании быстрых зарядных станций мощностью 120 кВт на восстановление запаса энергии с 10% до 80% понадобится 30 минут.

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Hyundai пообещала предоставить больше деталей об электромобиле INSTER ближе к его выходу на рынок. Авто поступит в продажу Кореи этим летом, а затем поставки расширятся на рынки Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Источник: electrek

Раздел Авто выходит при поддержке hotline.finance ?

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