Компания iRobot представила свою первую газонокосилку Terra. Она компактная, автономная и электрическая

Если вы являетесь счастливым обладателем дачи, загородного дома или любой другой недвижимости с лужайкой, то наверняка знакомы с проблемой ухода за ней. Самые практичные просто разбивают на свободной земле грядки с овощами и любую траву воспринимают как сорняк, однако есть и такие, кто предпочитает ухоженный «зеленый ковер».

Именно для последних компания iRobot, хорошо известная по обширной линейке домашних роботов-пылесосов Roomba, выпустила свою первую газонокосилку. В отличие от классических рычащих бензиновых монстров, которых нужно толкать перед собой вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом в гамаке, модель iRobot Terra Robot Mower представляет собой компактное автономное электрическое устройство.

Хозяину участка достаточно разметить его границы с помощью специальных беспроводных столбиков-меток, после чего iRobot Terra самостоятельно отправится на стрижку газона. Фирменная технология Imprint Smart Mapping позволяет газонокосилке составлять карту участка, избегая препятствий и не выезжая за ее пределы. Управлять iRobot Terra можно с помощью мобильного приложения iRobot HOME App, где можно выбрать необходимый режим стрижки и задать временной интервал активности.

Как только заряд батареи снижается до минимума, робот самостоятельно отправляется на подзарядку к специальной станции. Создатели отмечают, что от полного заряда iRobot Terra может отработать не менее часа, после чего ему понадобится двухчасовая зарядка. Если батарея разрядится в середине запланированного маршрута, то робот самостоятельно отправится на зарядку и потом продолжит задачу с того же места, где остановился ранее.

Модель iRobot Terra выполнена во влагозащищенном корпусе, который без проблем справляется с уличной жизнью, а также оснащается подпружиненными ножами и передним «бампером» для защиты от повреждений корпуса об препятствия. Продажи этой электрической газонокосилки начнутся в Германии уже в текущем году, в США сначала стартует бета-программа, а только потом коммерческие продажи, стоимость пока не объявлена.

Источник: Engadget, Roomba