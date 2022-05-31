Компания TP-Link объявила о возобновлении деятельности в Украине

Несмотря на значительные трудности, связанные с российской агрессией против Украины, компания TP-Link адаптировала систему логистики к реалиям войны, возобновила продажи через дистрибьюторов, официальную сервисную поддержку и работу горячей линии.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

В первые недели войны склад в Стоянке (Киевская область), где хранилось оборудование TP-Link, сгорел – в него попал российский снаряд. Компании понадобилось немало времени, чтобы найти новое помещение и наладить систему поставок в условиях нехватки горючего и грузового транспорта. Практически все услуги, связанные с перевозкой и хранением товаров значительно подорожали. Однако обстоятельства не помешали найти решение этих проблем. Таким образом сейчас представительство TP-Link в Украине продолжает отгружать партнерам как устройства класса SOHO, так и оборудование SMB.

TP-Link также возобновляет официальное обслуживание на территории Украины. Список сервисных центров, возобновивших работу, доступен по ссылке https://www.tp-link.com/ru-ru/support/service-center/, информация будет обновляться еженедельно. Если клиентам нужна дополнительная информация о сервисном обслуживании, то они могут узнать все детали по номеру (044) 590-51-77.

Также компания возобновила работу горячей линии. Сейчас служба технической поддержки TP-Link работает с понедельника по пятницу, включая 9:00 и 18:00. Номер горячей линии – 0-800-505-508.

Напомним, что компания TP-Link была основана в 1996 году. На данный момент она является глобальным поставщиком сетевых решений и аксессуаров, необходимых во всех сферах повседневной жизни. TP-Link оценивается аналитической компанией IDC как самый крупный в мире поставщик сетевого оборудования в сегменте SOHO. Устройства TP-Link продаются более чем в 120 странах и обслуживают сотни миллионов людей во всем мире.