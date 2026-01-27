Конец Lviv IT Cluster? Вся команда уходит из организации в ответ на конфликт CEO и Наблюдательного совета

Вся команда крупнейшей ассоциации ІТ-компаний в Украине Lviv IT Cluster покидает проект после отстранения CEO Степана Веселовского. Причина — подозрения в злоупотреблении полномочиями.





Что именно произошло и кто его отстранил?

Как сообщили DOU в организации, в сентябре 2025 года Веселовский в обход Наблюдательного совета Кластера передал права на часть торговых марок своему заместителю Юрию Огоновскому. Как уточняла AIN, речь идет о брендах IT Arena (ежегодная технологическая конференция), IT Research (исследования IT-рынка от кластера), IT Research Salary Report (зарплатные исследования кластера) и IT Meets (серия однодневных профессиональных мероприятий). Параллельно оба зарегистрировали новые юрлица:

Степан Веселовский — ГС «Юнион Ван», ООО «СВес ТЕК», ООО «СВ Консалтинг».

Юрий Огоновский — ООО «ЮО ТЕК», «САМИТ КОНСАЛТИНГ», «ЮО КОНСАЛТИНГ».

После этого между ним и Наблюдательным советом продолжался конфликт, который завершился отстранением Степана Веселовского решением председателя совета Святослава Кавецкого. По словам самого бывшего СЕО, отстранение стало для него неожиданностью и возвращаться на должность он не планирует.

«Мы должны были иметь встречу на этой неделе для дальнейшего диалога, но по непонятным причинам получили такое. По всем ТМ вопрос был решен еще несколько месяцев назад. И наблюдательный совет об этом был в курсе. Они принадлежат Ассоциации», — прокомментировал ситуацию Веселовский.

После этого Наблюдательный совет объявил о комплексном аудите деятельности руководства. На время проверки обязанности СЕО временно исполняет председатель совета Святослав Кавецкий. Также готовится общее собрание, на котором должны принять окончательное решение об увольнении заместителя Юрия Огоновского.





Что произошло с Lviv IT Cluster и о конфликте с IT Arena

После новости об отстранении CEO вся команда Lviv IT Cluster объявила о выходе из организации. По их словам, это около 60 человек. Они оставляют все проекты, торговые марки и другие активы, формально принадлежащие Кластеру. Сам Веселовский назвал этот шаг «последними действиями Наблюдательного совета».

Отдельно обострился конфликт вокруг IT Arena:

«Относительно проекта IT Arena. Его история началась с основателя — Степана Веселовского и все успехи 13-ти летней истории этого проекта принадлежат команде. Поэтому IT Arena состоится в определенные даты и во Львове, и в Варшаве», — указано в сообщении.

По информации DOU, Веселовский планирует создать отдельную компанию и развивать IT Arena за пределами Lviv IT Cluster. В то же время Наблюдательный совет Кластера заявляет, что планирует возвращать торговую марку в юридическом поле. В остальном ситуация остается открытой, стороны готовятся к дальнейшим решениям и публичным шагам.