Конкурент BlaBlaCar. В Украине запустился новый онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков RideCheap





В связи с прекращением работы общественного транспорта в рамках карантина по коронавирусу много людей разных профессий по всей Украине не могут нормально добираться на работу и обратно. И вот сейчас стало известно о новом сервисе поиска автомобильных попутчиков под названием RideCheap, призванном смягчить проблему транспортного коллапса. Это аналог более популярного BlaBlaCar.

Стартап RideCheap зарегистрирован в Канаде, но среди основателей явно есть выходцы из Украины. Как минимум один — Александр Жовнуватый, который анонсировал запуск, и добавил приложения в официальные магазины Google и Apple.

По аналогии с BlaBlaCar и другими сервисами райдшеринга, RideCheap представляет собой платформу, которая помогает водителям и попутчиками найтись, чтобы разделить между собой затраты на дорогу к месту назначения. Территориально RideCheap никак не ограничен и работает по всей Украине, но, как и в случае с остальными, все зависит от водителей. С другой стороны, в нынешних условиях RideCheap будет гораздо проще набрать базу.

На данный момент RideCheap доступен в виде мобильного приложения для Android и iOS. Кроме того, есть бот для популярного мессенджера Telegram (версия на русском обещана на следующей неделе).

Источник: Facebook