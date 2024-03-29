Новости Украина 29.03.2024 в 17:01 comment views icon
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Контрольные вопросы в вакансиях отпугивают 20% кандидатов

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Наличие контрольных вопросов в вакансиях уменьшает количество откликов на 20%.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

За последние 30 дней 36,5 тысяч кандидатов откликнулись на почти 13 тысяч вакансий. Если рекрутер не добавил к вакансии контрольные вопросы, 100% этих кликов сконвертировались в отклики.

Контрольные вопросы в вакансиях отпугивают 20% кандидатов

Но если контрольные вопросы были — в 20% случаев кандидаты передумали откликаться на вакансию (из 52 тысяч уникальных кликов только 42,5 тыс. стали откликами).

«Правда, вакансий с контрольными вопросами за этот месяц было чуть больше двух тысяч (это 15% от всех вакансий с отзывами). Что интересно, доля кандидатов, которые на них откликнулись значительно больше: из 36 тысяч кандидатов с отзывами, 20 тысяч видели вопросы, но откликнулись только 18,5 тысяч», — отмечают в Djinni.

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