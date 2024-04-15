Корпоративные оргии, ЛСД и промо на OnlyFans: фейковое резюме получило 29 приглашений на собеседование

Джерри Ли создал фейковое резюме под вымышленным именем Kismma D. Nhuhts Nhuhts с кучей абсурдных пунктов (организация оргий за средства компании, разработка новых продуктов под действием ЛСД, Миа Халифа как язык программирования и т.д.).

Ты не менее, ему удалось получить 29 приглашений на собеседование.

Идея

Джерри Ли в одном из постов X (экс-Twitter) заявил, что большинство рекрутеров на просмотр резюме тратят всего лишь 6 секунд. И подробно описывать и расписывать свой опыт — это не главное.

Для своего эксперимента он исследовал резюме, которые получают больше всего откликов. И вывел своеобразную формулу успешного резюме.

После этого он отправил его на 100 вакансий.

Оргии, ЛСД, промо с инфлюенсерами OnlyFans

В резюме Джерри указано, что он сейчас работает в Instagram менеджером проекта.

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С 2019 по 2022 год он якобы работал в Google продакт-менеджером в команде Google Photos, где он:

устраивал на средства компании оргии каждую пятницу;

использовал вычислительные ресурсы Google, чтобы намайнить Ethereum на 15 млн.

До Google в резюме стоял Amazon (с 2017 по 2019 год), где он «работал» продакт-менеджером в команде Amazon Dating. И здесь он занимался:

созданием промо-кампаний с инфлюенсерами OnlyFans;

менеджментом команды, которая разрабатывает новые продукты под влиянием ЛСД и грибов.

Свой же первый опыт работы парень «получил» в инвестиционном фонде DormRoomFund, где «коммуницировал с богатыми sugar daddies для сбора средств».

В разделе со скиллами, между Arson и C++ нашлось место для порноактрисы Мии Халифы.

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Выводы

Как отметил автор, в эксперименте задействовано несколько хаков:

рекрутер смотрит резюме около 6 секунд;

при первом просмотре успевает ухватиться только за первоуровневые заголовки и числа;

делает это он по F-образной схеме.

Джерри поделился несколькими советами, как привлечь внимание рекрутеров. Самое главное — это хороший шаблон. Плохой снижает шансы на собеседование на 30-40%.

a shitty template decreases your interview rate by 30-40% — Jerry Lee (@JerryJHLee) April 11, 2024