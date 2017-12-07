«Краудфандинг спасает старинные замки»: На украинской площадке Na Starte собирают на восстановление Подгорецкого замка (уже собрано 95% суммы)

Буквально на днях мы писали о весьма необычной краудфандинговой кампании – на площадке Dartagnans собирали средства на французский замок Мот-Шанденье XIII века (к слову, сейчас уже собрано 71% суммы – более €600 тыс.). Оказывается, еще раньше на украинской краудфандинговой площадке Na Starte была запущена аналогичная кампания по сбору средств на реставрацию Подгорецкого замка, расположенного на востоке Львовской области в с. Подгорцы. Кампания по сбору средств была запущена усилиями благотворительного фонда «Софон».

Собранные в рамках кампании средства пойдут на материалы и оплату работ по реконструкции замка.

Фонд уже подписал договоры о сотрудничестве с Львовской галереей искусств им. Б. Возницкого и Львовской областной администрацией. Также был согласован проект на проведение работ и получено смету. Как только необходимая сумма будет собрана, в чем нет сомнений – уже сейчас собрано более 200 тыс. грн из запланированных 215 тыс., а до окончания сбора средств еще целых 18 дней, – можно будет приступать к работам по восстановлению замка.

Собственно, организаторы кампании сообщают, что часть собранных средств уже направили на закупку сырья и начальные работы, которые выполнил Львовский камнеобрабатывающий завод «КАМЕНЯР». Кроме того, средств хватило, чтобы закупить все необходимые материалы и начать подготовку к основным работам. Сейчас, как сообщается, изготавливают каменные элементы для балкона.

Источник: Na Starte