Кабінет Міністрів України підтримав розроблену за ініціативи Держспецзв’язку постанову, яка дасть можливість залучити під державні гарантії кошти для будівництва державної цифрової телемережі. Новий Мультиплекс МХ-7 забезпечить трансляцію цифрового українського телебачення, в тому числі у віддалених та прикордонних регіонах, куди раніше сигнал вітчизняних каналів не надходив.

Для цього Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ), що перебуває у сфері управління Адміністрації Держспецзв’язку, залучає 490 млн грн кредитних коштів на побудову загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

«Розвиток інформаційної інфраструктури є першочерговим завданням держави в умовах гібридної війни. Це – питання гарантування інформаційної безпеки, національних інтересів і протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу, зокрема з боку країни-агресора. Саме тому існує нагальна потреба у побудові державного сегменту системи цифрового телемовлення», – коментує необхідність ухвалення постанови Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Концерн РРТ забезпечує інформаційну безпеку держави, в тому числі й на кордоні із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, у Донецькій і Луганській областях та в інших регіонах України.

«Зараз Концерн РРТ готовий побудувати цифрову телевізійну мережу в метровому діапазоні, для цього у нас є відповідна інфраструктура та досвід будівництва мереж, але реалізація проєкту потребує значних фінансових ресурсів. Урядова гарантія під залучення кредитів дає можливість розпочати розбудову МХ-7», – обґрунтовує необхідність надання кредитних коштів керівник Концерну РРТ Кирило Данилов.

Після ухвалення Урядом рішення про надання у 2021 році державної гарантії Концерну РРТ для залучення кредитних коштів Концерн РРТ побудує загальнонаціональну цифрову багатоканальну телемережу МХ-7, що дозволить забезпечити повноцінним покриттям цифровим телевізійним мовленням не менше ніж 90% території України, а також забезпечити доступ населення на територіях, що межують із Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями, до програм українського телебачення.

Зазначимо, що мовлення МХ-7 відбуватиметься у стандарті DVB-T2, який є сучасним європейським стандартом ефірного цифрового мовлення. У рамках системи 158 цифрових телевізійних передавачів забезпечать трансляцію до 12 телевізійних програм і трьох програм суспільного радіо.

Джерело: Держспецзв’язку