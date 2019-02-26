Кручу, верчу, запутать хочу. USB-IF решила сделать стандарты USB 3.0 и USB 3.1 частью нового USB 3.2

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Организация USB Implementers Forum (USB-IF), занимающаяся развитием и продвижением наиболее распространенного периферийного интерфейса Universal Serial Bus (USB), в рамках выставки MWC 2019 сделана весьма неожиданное объявление. Кураторы интерфейсов USB заявили, что интерфейсы USB 3.0 и USB 3.1 в дальнейшем вольются в спецификацию USB 3.2. Очевидно, что на практике это изменение, призванное все упростить, сделает все только хуже и приведет к еще большей путанице в обозначении версий портов USB третьего поколения.

Этим объединением USB-IF хочет сделать USB 3.2 единственным стандартом USB третьего поколения. Идея благородная, но на практике по очевидным причинам нереализуемая и различать порты станет еще сложнее.

Напомним, сейчас в актуальных устройствах можно одновременно встретить порты USB 3.0 и USB 3.1 Gen 1 (он же USB 3.0) со скоростью передачи 5 Гбит/с, а также USB 3.1 Gen 2 с пропускной способностью 10 Гбит/с. Вскоре к ним присоединится USB 3.2, обеспечивающий суммарную пропускную способность 20 Гбит/с за счет агрегации двух подключений. Финальные спецификации USB 3.2 были приняты еще в сентябре 2017 года.

Согласно новому решению USB-IF, порты USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 со скоростью обмена данными до 5 Гбит/с теперь будут обозначаться USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с — USB 3.2 Gen 2, а USB 3.2 со скоростью 20 Гбит/с — USB 3.2 Gen 2×2. Да, коммерческие названия останутся SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) и SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2×2).

Остается добавить, что для USB 3.2 Gen 2×2 можно будет использовать обычные, серийно выпускаемые кабели USB 3.1 с разъемами USB-C.

Источник: overclock3d