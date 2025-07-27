Новости Игры 27.07.2025 comment views icon

Ксеноморфы возвращаются: показали новый трейлер Alien: Rogue Incursion для ПК и PS5

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Ксеноморфы возвращаются: показали новый трейлер Alien: Rogue Incursion для ПК и PS5

Ресурс IGN эксклюзивно представил новый геймплейный трейлер Alien: Rogue Incursion — Part One: Evolved Edition. Это обновленная версия шутера, который ранее был доступен только в виртуальной реальности, а через несколько месяцев выйдет на PS5 и ПК.

Новое видео демонстрирует кровавые, холодные и напряженные кадры игрового процесса. В них ксеноморфы преследуют главную героиню, Зулу Хендрикс — бывшего морского пехотинца колониальных войск. Трейлер демонстрирует классические элементы серии: штурмовые винтовки, детекторы движения, резкие нападения из-за угла — и общий уровень опасности, который только возрос. Разработчики обещают еще более жуткий опыт.

События игры разворачиваются на планете Purdan (LV-354) в исследовательском комплексе Castor’s Cradle, который принадлежит корпорации Gemini Exoplanet Solutions. Локация почти полностью заброшена и враждебна. События происходят между фильмами «Чужой» и «Чужие», а напарником Зулы является синтетик по имени Дэвис 01.

Alien: Rogue Incursion — Part One: Evolved Edition — это не просто переиздание. Разработчики добавили улучшенную графику, более глубокую детализацию среды и еще более опасных ксеноморфов. Кроме того, игра работает со стабильной частотой 60 кадров в секунду, что должно обеспечить плавный и динамичный игровой процесс. Авторы описывают ее как «следующий этап развития боевого опыта Alien».

В рецензии на оригинальную VR-версию Alien: Rogue Incursion журналисты назвали игру «удачной и атмосферной попыткой перенести вселенную Чужого в виртуальную реальность». Хвалили историю, аутентичное визуальное оформление и напряжение, которое создают ксеноморфы. Хотя и отметили повторяемость боев, предсказуемый искусственный интеллект и мелкие технические баги, которые указывают на то, что это была первая попытка.

Впрочем, игру рекомендовали как фанатам серии, так и новичкам — она показала потенциал для будущего развития. И уже известно, что вторая часть (Part Two) в разработке. В ней Зула продолжит борьбу — с еще более сильными врагами и более сложными вызовами.

Игра Alien: Rogue Incursion — Part One: Evolved Edition выйдет на ПК и PS5 с 30 сентября 2025 года.

Источник: ign

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