KVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дронов

Компания KVERTUS, участник кластера Brave1, разработала систему AD Counter FPV. Это «окопный РЭБ», глушащий российские FPV-дроны, передает ТГ-канал FEDOROV.

Система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 м. Для начала работы необходимо не более 0,5 секунды.

Украинские военные называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЭБ. Удобство обеспечивается путём легкости – без аккумулятора весит 3 кг. Есть вариант установки на треногу, а также модификация для переноски в рюкзаке.

На официальном сайте KVERTUS AD Counter FPV стоит 90 тыс. грн. Модель с рюкзаком – 108 тыс. грн.

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.