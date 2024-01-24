Новости Military Tech 24.01.2024 в 10:43 comment views icon

KVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дронов

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Юрій Орос

Автор новин

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Компания KVERTUS, участник кластера Brave1, разработала систему AD Counter FPV. Это «окопный РЭБ», глушащий российские FPV-дроны, передает ТГ-канал FEDOROV.

KVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дронов1KVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дроновKVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дроновKVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дронов

Система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 м. Для начала работы необходимо не более 0,5 секунды.

Украинские военные называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЭБ. Удобство обеспечивается путём легкости – без аккумулятора весит 3 кг. Есть вариант установки на треногу, а также модификация для переноски в рюкзаке.

KVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дроновKVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дроновKVERTUS AD Counter FPV — «окопный РЭБ», блокирующий радиочастоты российских дронов

На официальном сайте KVERTUS AD Counter FPV стоит 90 тыс. грн. Модель с рюкзаком – 108 тыс. грн.

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Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.

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