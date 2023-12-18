Новости Авто 18.12.2023 в 12:07 comment views icon

Китайская Nio разработала аккумулятор на 150 кВт*ч и заявила запас хода 1044 км

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Юрій Орос

Автор новин

Китайская Nio разработала аккумулятор на 150 кВт*ч и заявила запас хода 1044 км

Электромобиль от китайской компании Nio в скором времени поступит в продажу с полутвердотельным аккумулятором на 150 кВт*ч, самым большим в любом легковом автомобиле. Чтобы продемонстрировать значительный запас хода, генеральный директор Nio Уильям Ли проехал на прототипе ET7 1044 км за 14 часов.

Испытание проходило при относительно прохладных температурах (от 2 до 12℃) и транслировалось в прямом эфире. Вождение осуществлялось преимущественно в полуавтономном режиме, с ограниченной до 90 км/ч скоростью. Средняя скорость составляла 83,9 км/ч, а время в пути — 12,4 часа без учета остановок, передает Engadget.

Китайская Nio разработала аккумулятор на 150 кВт*ч и заявила запас хода 1044 км

Изготовленная компанией WeLion New Energy Technology батарея имеет плотность энергии для одного элемента до 360 Вт*ч/кг или 260 Втч/кг для всей батареи (новейшие батареи Tesla имеют плотность энергии менее 300 Вт*ч/кг). Полутвердотельные батареи используют гелевые, глиняные или смоляные электролиты, предлагая большую плотность энергии и огнестойкость, чем актуальные батареи.

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