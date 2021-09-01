Лампы Philips Hue получили интеграцию с сервисом Spotify

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Начиная с сегодняшнего дня смарт-лампы Philips Hue получили тесную интеграцию с музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Благодаря новой функциональности пользователи могут синхронизировать освещение с их любимыми плейлистами.

Система Philips Hue будет использовать специальный алгоритм для анализа метаданных каждой песни в режиме реального времени, заставляя лампы мигать, затухать, менять яркость и цвета, подстраиваясь тем самым под настроение, жанр и темп музыки из Spotify. Алгоритм будет даже учитывать такие факторы, как изменение громкости, тональности и прочие. В отличие от других подобных инструментов, для работы алгоритма не требуется наличие микрофона, чтобы реагировать на музыку. Все происходит внутри приложения Philips Hue благодаря интеграции со Spotify.

В приложении Philips Hue пользователи могут персонализировать взаимодействие со Spotify. Можно выбрать лампы для синхронизации, изменить параметры изменения яркости и интенсивности освещения, настроить цветовую палитру.

Синхронизация Philips Hue со Spotify абсолютно бесплатна для пользователей. Для ее работы необходимо наличие хаба Hue Bridge и совместимых моделей ламп, которые умеют менять цвет. В приложении Philips Hue перейдите на вкладку Explore, тапните на карточку Philips Hue + Spotify, после чего следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить синхронизацию.

Источник: Macrumors