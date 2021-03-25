Лазерная система Dyson V15 Detect поможет лучше проводить уборку

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Компания Dyson представила новый флагманский беспроводной пылесос — модель V15 Detect. Ее главной особенностью является лазерная система обнаружения мусора Laser Slim Fluffy. Она подсвечивает зону перед щеткой пылесоса, чтобы пользователю было лучше видно всю пыль и грязь, которую необходимо убрать.

Пылесос также оборудован LCD-дисплеем, на котором отображается информация о том, что содержится в пыли. Для этого пылесос (а точнее, новый акустический пьезо сенсор) анализирует размер и количество собранных частиц. Кроме того, можно увидеть оставшееся время работы V15 Detect от одного заряда (автономность составляет до 60 минут).

Что интересно, вышеупомянутый пьезо сенсор помогает регулировать мощность всасывания пылесоса. Если он распознает, что на поверхности больше пыли, чем было до этого, он автоматически увеличивает мощностью V15 Detect. Скорость вращения лопастей мотора Dyson Hyperdymium, который установлен в данной модели, составляет до 125000 об/мин.

Dyson V15 Detect уже доступен на сайте компании по цене $699.99. В комплекте идут различные аксессуары для уборки всего дома.

Источник: The Verge