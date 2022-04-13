Lectric XP Lite — складной электровелосипед за $800 с дальностью хода до 64 км и скоростью 32 км/ч

Американский стартап Lectric подготовила к выпуску новый электровелосипед под названием Lectric XP Lite. Это немного удешевлённая модификация версии XP 2.0.

Новинка получила складную конструкцию и 48-вольтовую электрическую систему. В Lectric XP Lite используется батарея меньшей ёмкости – 7,8 Ач (375 Втч) против 9,6 Ач (461 Втч). Также уменьшены размеры колёс, они имеют меньший диаметр и меньшую толщину. Кроме того, в модификации Lite отсутствуют 7-ступенчатая коробка передач и передняя подвеска.

Велосипед имеет массу 46 фунтов (20,9 кг), а батарея весит 7 фунтов (3,2 кг). Он оснащён электродвигателем в задней ступице мощностью 300 Вт (с пиковой мощностью 720 Вт) и способен развивать максимальную скорость 32 км/ч. Запас хода составляет 24 км с использованием только электродвигателя, а в экономичном режиме можно проехать до 64 км.

Новый электровелосипед Lectric XP Lite уже доступен для заказа по цене $799. Для сравнения, стандартная модель XP 2.0 стоит на $200 дороже.

Источник: Lectricebikes