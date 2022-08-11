LG Display создала 97-дюймовую OLED-панель, способную передавать многоканальный звук 5.1 без динамиков

Компания LG Display подготовила к выпуску новую 97-дюймовую телевизионную панель OLED EX, которая вибрирует и может воспроизводить звук 5.1 без помощи встроенного динамика.

Данная новинка выполнена с применением технологии LG CSO (Cinematic Sound OLED), которая ранее использовалась в сгибаемой 48-дюймовой OLED-панели. CSO использует тонкоплёночный возбудитель, прикрепленный к задней части панели, который обеспечивает вибрацию дисплея. Благодаря этому звук воспроизводится непосредственно с OLED-панели без необходимости в дополнительных динамиках. LG Display утверждает, что 5.1-канальная система обеспечит «кинематографический уровень погружения».

В 97-дюймовой панели LG Display используется та же технология OLED EX, что и в последних флагманских OLED-телевизорах LG и других компаний. Она позволяет создавать более яркое и точное изображение.

Как ожидается, 97-дюймовый OLED телевизор LG поступит в продажу в конце этого года по цене около $25 тыс. Вероятно, устройства на базе новой вибрирующей панели будут иметь сопоставимый ценник (скорее всего, немного выше).

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Источник: The Verge