Новости Устройства 16.02.2024 в 17:33 comment views icon

Lian Li создала стол-корпус для ПК со встроенной прозрачной OLED-панелью

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Lian Li создала стол-корпус для ПК со встроенной прозрачной OLED-панелью

Lian Li продемонстрировала прототип своего компьютерного стола-корпуса следующего поколения под названием DK-07. Новинка имеет полноразмерный прозрачный OLED-дисплей посреди корпуса и представляет собой результат эволюции моделей DK-05F и DK-04F.

Lian Li DK-07 имеет немного другой формфактор и немного другое расположение компонентов внутри. Посередине расположен 30-дюймовый OLED-дисплей от LG, который установлен прямо под встроенным кронштейном для монитора и прямо над местом расположения клавиатуры и мыши. Задача монитора — придать столу немного эстетичный вид и предоставить корпусу больше возможностей для настройки пользователя. Он не предназначен для использования в качестве традиционного монитора, но может отображать различные изображения и анимированные обои.

Lian Li створила стіл-корпус для ПК із вбудованою прозорою OLED-панеллю

Внутри можно разместить до 12 вентиляторов. 6 креплений для вентиляторов расположены в задней части корпуса, 3 — непосредственно возле лотка материнской платы, а еще 3 — сбоку на столе. Все они поддерживают 120-мм корпусные вентиляторы. При этом шесть 120-миллиметровых креплений для вентиляторов сзади можно адаптировать для поддержки пяти 140-миллиметровых вентиляторов (то же самое касается трех боковых вентиляторов). Все эти крепления для вентиляторов также могут вместить радиаторы и системы жидкостного охлаждения, включая двойные 360-мм или 280-мм радиаторы сзади и один радиатор 360 мм сбоку и рядом с лотком материнской платы.

Lian Li створила стіл-корпус для ПК із вбудованою прозорою OLED-панеллю

DK-07 поддерживает видеокарты, занимающие 4 слота, и поставляется со специальным горизонтальным креплением, которое ориентирует переднюю часть видеокарты на стекло для эстетических целей. В корпусе также есть 4 отсека для накопителей формата 3,5 или 2,5 дюйма.

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Lian Li створила стіл-корпус для ПК із вбудованою прозорою OLED-панеллю

Производитель установил некоторые дополнительные аксессуары в алюминиевые части стола. Справа есть верхний ящик с прокладками, которые разделяют его на шесть отдельных зон хранения. Слева есть подстаканник с регулировкой температуры, который сохранит напитки горячими или холодными, а также выдвижной USB-концентратор. Также Lian Li оснастила DK-07 вырезом сзади, разработанным специально для кронштейнов монитора.

Lian Li створила стіл-корпус для ПК із вбудованою прозорою OLED-панеллю

Lian Li пока не сообщает, когда модель DK-07 поступит в продажу. Однако компания говорит, что также рассматривается альтернативная версия стола-корпуса без OLED-панели. Это позволит сделать устройство более доступным.

Источник: tomshardware

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