Logitech обновила линейку геймерских мышей тремя моделями с датчиком HERO 16K

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В рамках выставки E3 компания Logitech объявила о выпуске обновлённых моделей мышей геймерской линейки: G903 Lightspeed, G703 Lightspeed и G403 Hero. Все три новинки оснащены фирменным датчиком HERO 16K с разрешающей способностью 16 000 DPI, который встречается в более дорогих моделях устройств.

Logitech G903 – беспроводная мышь с технологией LightSpeed, обеспечивающей низкую задержку и время отклика 1 мс. Благодаря высокой энергоэффективности устройство может работать до 140 часов без подзарядки. G903 поддерживает технологию беспроводной зарядки Powerplay, которая позволяет заряжать мышь непосредственно во время игры. Стоимость устройства составляет $150.

Logitech G703 – ещё одна беспроводная модель, но чуть попроще: 6 программируемых кнопок (вместо 11 в G903) и 35 часов автономной работы. Эта мышь оценена производителем в $100.

Logitech G403 является единственной из трёх моделей, которая использует проводное подключение. Эта мышь имеет эргономическую форму, возможность регулировать вес с помощью 10-граммового утяжелителя, 6 программируемых кнопок и точное управление без задержек. Цена устройства – $70.

Все три мыши появятся в продаже до конца этого месяца.

Источник: Engadget