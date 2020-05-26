Logitech представила «укороченную» беспроводную геймерскую клавиатуру Logitech G915 TKL с RGB-подсветкой и сверхтонкими механическими переключателями GL Clicky/Tactile/Linear

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Компания Logitech представила беспроводную механическую игровую клавиатуру Logitech G915 TKL, которая представляет собой уменьшенную версию модели G915 без цифрового блока. В остальном это та же модель, получившая поддержку беспроводной связи LIGHTSPEED, систему RGB-подсветки LIGHTSYNC, новые плоские механические переключатели и автономность до 40 часов.

Клавиатура предназначена для геймеров, которые не пользуются дополнительным цифровым блоком, располагают небольшим игровым пространством или часто переносят клавиатуру между различными локациями. Отказ от дополнительного блока также позволяет разместить мышь ближе к центру рабочего места и сблизить руки, что улучшает эргономику во время длительных игровых сессий.

Технология RGB-подсветки LIGHTSYNC позволяет настраивать эффекты для каждой клавиши, используя палитру из приблизительно 16,8 млн оттенков с помощью фирменной утилиты Logitech G HUB. При этом даже с включенной RGB-подсветкой можно играть 40 часов без перерыва на одном заряде, при условии соблюдения 8-часового игрового дня.

Игровая клавиатура G915 TKL снабжена механическими переключателями GL, которые работают так же, как и прежние, но отличаются вдвое меньшей высотой. Переключатели доступны в трех исполнениях: GL Clicky, издающий отчетливый щелчок с ощутимым тактильным откликом; GL Tactile, который отличается мягким тактильным откликом; GL Linear, обеспечивающий плавное нажатие клавиши.

В Украине старт продаж клавиатуры Logitech G915 TKL предварительно ожидается в июне 2020 года (на рынке США ее стоимость составляет $229,99).

Источник: Logitech