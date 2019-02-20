Logitech возрождает свою классическую игровую мышь MX518 – модель G MX518 сочетает прежний дизайн и новые технологии

Больше десятка лет назад мышь Logitech MX518была популярна среди игроков. Она сочетала в себе комфортную форму, удобные кнопки, отличную производительность и приемлемую цену. В 2011 году Logitech выпустила ей замену, которая получила ряд улучшений. Теперь же компания подготовила к выпуску очередного наследника легендарной мышки. Новинка получила название G MX518, он выполнена в том же яйцевидном дизайне, но основана на технологиях 2019 года.

Единственным внешним изменением является использование «обновлённых» материалов с новой отделкой. Но внутренние компоненты претерпели кардинальные изменения. Новый флагманский сенсор Hero обладает разрешением 16000 точек на дюйм. Время отклика заявлено на уровне 1 мс. Также в наличии имеются собственный 32-битный ARM процессор и встроенная память. Благодаря этому можно сохранять в памяти конфигурации для 8 кнопок и использовать привычные настройки управления даже при смене компьютера. Устройство использует проводное подключение к компьютерам.

Игровая компьютерная мышь Logitech G MX518 уже доступна для предварительного заказа по цене $60.

Источник: Engadget