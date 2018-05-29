Лондон первым в мире запустил систему бесконтактной оплаты выступлений уличных музыкантов

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Мэрия Лондона отличилась весьма оригинальным проектом, который призван помочь уличным музыкантам увеличить доходы от выступлений. Речь о платежной системе, которая позволяет платить уличным музыкантам бесконтактным способом. Для этого уличных исполнителей обеспечат специальными терминалами.

Эта система – инициатива организации Busk in London, которая работает с 2015 года при поддержке мэрии Лондона и объединяет профессиональных уличных музыкантов, так называемых «баскеров». Техническим партнером проекта выступил шведский разработчик устройств для считывания кредитных карт iZettle, который ранее в этом месяце выкупила за $2,2 млрд PayPal.

Как отмечает BBC, в центре Лондона выступает очень много «баскеров», но зачастую у прохожих попросту не оказывается мелких купюр, чтобы поддержать талантливых исполнителей. Возможность платить исполнителям бесконтактным способом посредством платежных карт с поддержкой PayWave или PayPass или устройствами с NFC-кошельками (смартфоны или умные часы) должна исправить ситуацию.

В настоящее время власти готовятся к развертыванию системы по всему городу, активно тестируя ее с несколькими музыкантами.

Собственно, уличная артистка Шарлотта Кэмпбелл, которая участвовала в бета-тесте, отметила, что возможность принимать пожертвования посредством бесконтактных платежей существенно повысила ее доход.

Увы, пока нет никаких подробностей касательно того, сколько таких терминалов планируется изготовить и какова цена вопроса. Также неясно, во сколько эти терминалы обойдутся уличным артистам.

Стоит отметить, что уличные артисты и раньше находили способы получить бесконтактные платежи, например, в Китае для этого используют QR-коды, но Лондон стал первым городом, власти которого решились на создание отдельного проекта.

Источник: The Verge