Новости Авто 31.08.2023 в 09:28

Lotus анонсирует четырехдверный электрогиперкар Emeya 7 сентября

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Юрій Орос

Автор новин

Британский автопроизводитель Lotus объявил детали своей следующей премьеры. Электрический гиперкар Emeya будет представлен 7 сентября в Нью-Йорке.

Согласно словам Lotus, Emeya станет «самым совершенным полностью электрическим Hyper Grand Tourer (GT) в мире». Видеотизер — это игра теней, где кроме силуэта можно рассмотреть светодиодные фары, задние ходовые огни и выдвижное заднее антикрыло.

Lotus сейчас принадлежит китайской компании Geely и пытается переосмыслить свой модельный ряд. Emeya должен стать вторым из трех запланированных на ближайшие четыре года электромобилей. В том году вышел кроссовер Eletre, что оснащается аккумулятором на 100 кВт⋅ч и мотором с 600 лошадиными силами, с которым Emeya будет делить платформу, передает The Verge. Также в планах купе-седан и еще один кроссовер.

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