ЛУН Місто Air запустив iOS-віджет якості повітря у Києві та Львові «Повітря NOW»





Команда ЛУН Місто Air розробила iOS-віджет «Повітря NOW», завдяки якому мешканці Львова та Києва зможуть спостерігати за якістю повітря за допомогою смартфона. Віджет повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном у реальному часі.

Якщо повітря чисте — віджет на екрані телефона зелений, прийнятне — жовтий, нездорове для чутливих осіб — помаранчевий, нездорове для всіх — червоний. Віджет є у двох розмірах — малий та середній.

Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники актуальні для вашого місця і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.

iPhone-віджет інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу. Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, це понад 80 станцій у Київській агломерації та близько 20 у Львові. Всі станції калібровані в лабораторії.

Щоб встановити віджет на iPhone, потрібно завантажити додаток Повітря NOW, утримати палець на екрані, натиснути хрестик у верхньому куті, обрати потрібний віджет. Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA