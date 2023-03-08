«Листоноші на електробайках». Укрпошта запускает пилотный проект для обслуживания клиентов в труднодоступной местности

«Укрпошта» запускает пилотный проект «Листоноші на електробайках» — инициатива предусматривает обеспечение почтальонов электровелосипедами украинского производства для обслуживания клиентов в труднодоступной местности. Проект анонсировал гендиректор национального почтового оператора Игорь Смилянский, добавив, что компания стремится «иметь не только довольных, но и современных почтальонов».

Гендиректор «Укрпошты» прикрепил к анонсу в Telegram несколько фото электрического велосипеда для проекта в характерной ярко-желтой окраске, оснащенного двумя вместительными контейнерами для перевозки корреспонденции спереди и сзади.

Ожидается, что переход почтальонов на электрические двух- и трехколесные «мустанги» значительно ускорит доставку корреспонденции среди населения сельской местности и отдаленных населенных пунктов, повысит эффективность работы и зарплаты работников путем повышения тарифов или финансирования из бюджета.

«На них удобно преодолевать горные массивы Закарпатья и Франковщины и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов Днепра или Харькова. Попробуем разные форматы и модели (2-х и 3-х-колесные), чтобы уже быть уверенными, что можем доставить быстро, удобно и с GPS-отслеживанием»



Игорь Смилянский,

CEO «Укрпочта»

По замыслу руководства «Укрпошты», всем почтальонам также выдадут портативные компьютеры и POS терминалы для обслуживания клиентов. Про USB-зарядку обещают не забыть тоже.

Сколько электровелосипедов планируется закупить в рамках инициативы, и какие именно регионы она охватит, пока не уточняется.