MacPaw выпустила обновленный ClearVPN с активацией безопасности и приватности в сети в один клик

Украинская компания MacPaw сообщила о выпуске новой версии программы ClearVPN — VPN-решения для анонимного соединения. Эта версия получила обновленный интерфейс пользователя. Теперь для активации сервиса достаточно нажать всего одну кнопку, а интеллектуальный алгоритм ClearVPN автоматически подберет оптимальный сервер для быстрого, надежного и безопасного соединения.

ClearVPN работает на устройствах с iOS, macOS, Android и Windows. Программа позволяет подключаться к серверам из более 45 стран, обеспечивая онлайн защиту, доступ к украинскому и глобальному контенту и безопасное использование публичного Wi-Fi. Новая версия программы кроме переработанного интерфейса имеет несколько других нововведений и улучшений:

Алгоритм «Оптимальное подключение», который определяет лучший сервер для нужд пользователя на основе таких факторов, как местонахождение, расстояние до серверов, доступность услуг, загруженность серверов

Шифрование данных с помощью современных протоколов безопасности

Соблюдение строгой no-logs политики

Виджеты для iOS и macOS для мгновенного подключения к VPN

Интеграция с Siri Shortcuts для автоматизации VPN в зависимости от сценариев пользователя

ClearWeb — новое расширение для Chrome от ClearVPN для блокировки рекламы и онлайн-трекеров.

Программа доступна на английском, украинском, испанском, французском и немецком языках. С начала полномасштабного вторжения рф, ClearVPN является полностью бесплатной для украинцев из любой точки мира, включая оккупированные территории, с помощью верификации через «Дія.Підпис». Подписка позволяет использовать программу на 6 устройствах. Пользователи могут загрузить ClearVPN с:

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