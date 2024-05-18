«Мавка. Лесная песня» получит живую версию — «почти» триллер для взрослых

Как сообщает Variety, украинская компания FILM.UA Group сейчас создает фильм по мотивам анимационной ленты «Мавка. Лесная песня». Ее показали в 148 странах, она собрала более $21 млн в мировом прокате.

По словам авторов, киноверсия еще глубже углубляется в украинский фольклор, предлагая более сложное изображение мифологического персонажа.

«Мавка всегда планировалась как многоплатформенная, кроссмедийная IP. Анимация была только началом. Мы хотим оставить старых поклонников счастливыми и привлечь новых … Сюжет и даже персонаж будут отличаться от анимации. «Лесная песня» основана на нашей мифологии и на творчестве украинской поэтессы Леси Украинки, но нам пришлось переосмыслить персонажа для семейной аудитории. Теперь мы сможем сделать все таким, как это было в легендах: более таинственным и увлекательным», — говорит продюсер Анна Елисеева.

Ирина Костюк, которая продюсирует вместе с Елисеевой, отметила, что сейчас снимать в разрушенной войной Украине — это лишь один большой вызов, но местные кинематографисты научились адаптироваться.

«Наша самая большая и самая важная миссия с анимационным фильмом была связана с экспортом украинской культуры. Мы хотели, чтобы мировая аудитория узнала о нашей великой нации и ее уникальной идентичности. Это именно то, что путин хочет уничтожить: он отрицает идентичность Украины. Поэтому мы здесь, на передовой культуры».

По словам Костюк, Мавка стала «культурным дипломатом».

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«Она сделала нашу культуру заметной, не только потому, что мы — страна, которая находится в войне. Мы нация, которая может создавать прекрасные вещи. Война — это наша реальность, но не наша идентичность».

Освобожденная от рейтинговых ограничений, новая «Мавка» получит более страшные, триллерные элементы. Но будет пространство и для еще более насыщенного любовного романа.

«В центре повествования — роман между Мавкой и биологом Лукьяном, который случайно встречает ее в лесу. Когда их отношения расцветают, им приходится преодолевать трудности любви среди темных сил, которые угрожают их разлучить», — рассказывает Юлия Иванкевич из FILM.UA Group.

Зрители попадут в мир страсти, предательства и искупления, где «границы между человеческим и сверхъестественным стираются».

«Первоначально изображенные как души утонувших девушек, с костями, которые виднеются сквозь тонкие белые платья, Мавки были мстительными и опасными существами. Вместе с другими нимфами они заманивали ничего мужчин в лесные озера. Однако героиня фильма воплощает двойную природу, демоническую силу и нежную душу».

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Команда также разрабатывает анимационный сериал в сотрудничестве с французской компанией TeamTo, но темные стороны этих легенд будут исследоваться в других историях. Ссылка фильма — независимо от того, насколько справедливым бывает гнев, важно всегда оставаться на стороне света, чтобы не превратиться в монстра.