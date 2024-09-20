Maxus eTerron 9: первый электрический пикап с полным приводом в Европе

Китайский автопроизводитель Maxus выпустил первый в Европе электрический пикап с полным приводом, опередив на рынке Toyota, Ford и нескольких других. Новый Maxus eTerron 9 немного больше Ford Ranger и имеет длину 5,5 метра.

Maxus имеет европейские корни. Сначала компания была подчинена британскому производителю фургонов LDV Group, но впоследствии в 2010 году его выкупила китайская компания SAIC Motor.

Maxus eTerron 9 оснащен двумя электродвигателями (125 кВт/170 л.с. спереди и 200 кВт/272 л.с. сзади) и имеет общую мощность 325 кВт (442 л.с.). Он может перевозить 620 кг полезной нагрузки и способен буксировать прицеп весом до 3500 кг.

С LFP аккумулятором емкостью 102 кВтч Maxus eTerron 9 имеет запас хода до 430 км (по циклу WLTP). Его можно зарядить от 20% до 80% примерно за 40 минут на быстрых зарядных станциях мощностью до 115 кВт. Maxus отметила, что оптимизированная система вентиляции и конструкция аккумулятора улучшают запас хода на 18% в холодную погоду по сравнению с другими электромобилями на рынке.

Электрический пикап также имеет двунаправленную зарядку для питания рабочих мест, туристического снаряжения, инструментов или другой внешней электроники.

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Комплектная система All-Terrain System (ATS) разблокирует шесть режимов вождения: обычный, грязь, песок и другие для точной настройки вождения пользователя.

Первый электрический пикап в Европе можно будет заказать в октябре, а поставки начнутся в январе 2025 года. Цена Maxus eTerron 9 пока не называется. Ожидается, что она будет немного выше стоимости модели T90EV, которая продается в Великобритании за £49950 ($66300).

Источник: electrek