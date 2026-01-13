Медиа о технологиях и бизнесе ITC.ua, MC.today и Highload объединяются с деловым изданием The Page и платформой SPEKA

Вместе издания создадут единую медиагруппу, которую возглавит CEO The Page и SPEKA Сергей Охрименко. Сооснователи ITC.ua, MC.today и Highload (далее Creators Media Group, — прим. ред.) Вера Ворон и Тимур Ворона выходят из состава владельцев и операционного управления изданиями. Они сосредотачиваются на развитии других проектов.

До слияния Creators Media Group занимала лидерские позиции в сегменте технологических СМИ в Украине. После консолидации активов новая группа усилит позиции на рынке, и будет функционировать как полноценная экосистема качественного контента для предпринимателей, IT-специалистов и технологического сообщества. Все издания продолжат работу в штатном режиме. Состав команд группы остается без изменений.

«ITC, Highload, MC.today и The Page формируют уникальную экосистему для бизнеса и технологического комьюнити, работающего на основе общих ценностей», — комментирует Сергей Охрименко, основатель и СЕО новосозданной медиагруппы. «Мы осознаем ответственность перед аудиторией. Поэтому для стратегической поддержки и независимого надзора за соблюдением журналистских и этических стандартов мы сформируем Наблюдательный совет, в который войдут авторитетные представители сферы медиа, коммуникаций, общественного и бизнес-секторов», — объясняет Сергей.

Платформа SPEKA будет развиваться отдельно, как UGC-платформа, объединяющая ключевых технологических экспертов Украины. «Мы планируем создать независимый Экспертный совет. В него войдут ведущие ІТ-предприниматели, коммуникационщики и отраслевые эксперты. Именно они будут формировать вектор развития платформы и привлекать лучших авторов», — рассказывает Сергей о дальнейшем развитии ресурса.

На конец 2025 года страницы изданий Creators Media Group просмотрели около 70 миллионов раз, общая аудитория за этот период составляет примерно 18 миллионов уникальных пользователей. Самое крупное медиа группы — ITC.ua, его месячная аудитория — около трех миллионов пользователей. Ежемесячный охват SPEKA достигает 365 тыс. пользователей, The Page, в свою очередь, имеет более миллиона читателей в месяц.

«Медиабизнес в Украине был захватывающим приключением. До сих пор не верится, что буквально за четыре года мы с Тимуром создали с нуля крупнейшую в стране медиагруппу в нише бизнеса и технологий. Потом началась полномасштабная война, и главным стало сохранить проекты в условиях идеального шторма. Сегодня медиагруппа прибыльная, и я считаю это невероятным достижением команды, учитывая сложности рынка», — вспоминает Вера Ворон, соосновательница Creators Media Group. Далее Вера планирует развивать агентство международного пиара Creators и помогать украинским предпринимателям покорять мир. «Искренне желаю успеха новой управленческой команде — они взялись за очень интересную работу», — говорит предпринимательница.

«Я горжусь командой ITC.ua, которую я создал фактически с нуля. Сейчас она публикует, по моему мнению, наиболее профессиональный и интересный контент о гаджетах и технологиях в украинском сегменте интернета. Искренне желаю коллегам всего наилучшего и буду по ним скучать», — комментирует Тимур Ворона, соучредитель Creators Media Group и экс-главный редактор ITC.ua. «Что касается меня, то мне уже 41 год, почти 20 из них я посвятил журналистике. Пришло время попробовать что-то новое», — объясняет Тимур причины выхода из проектов.

Справочная информация о проектах

ITC.ua основан в 2001 году как расширение журнала «Домашний ПК», входившего в издательский дом ITC Publishing. После закрытия печатного издания «Домашний ПК», портал превратился в автономный проект его основателя — Сергея Арабаджи. Летом 2021 основатели и совладельцы MC.today Тимур Ворона и Вера Ворон выкупили портал у Арабаджи.

На сегодня ITC — издание номер один в Украине о технологиях и устройствах. Также среди тем ресурса — кино, игры, наука и техника, криптовалюты, автомобили, милтек, и события в Украине, словом, все то, что интересует людей, которые работают в технологических бизнесах и интересуются тем, что происходит в их сегменте в мире.

Еженедельно на сайте выходят авторские рецензии на технику, кино, авто, игры. Часть контента создают пользователи в рамках блог-платформы, которую издание запустило около двух лет назад. Ежемесячная аудитория ITC — 3 миллиона пользователей. Также ITC имеет активное сообщество — количество комментариев в месяц на сайте составляет от 10 до 15 тысяч.

В портфолио издания — совместные проекты с всемирно известными брендами, такими как Nvidia, Asus, MSI, Lenovo, и многими другими.

The Page — медиа о том, как бизнес влияет на общество, а общество — на бизнес. Основано в 2019 году для украинских предпринимателей как информационная платформа, основанная на практических знаниях в сферах экономики и финансов.

Медиа стремится создать локальное экспертное информационное пространство с прикладной ценностью материалов, основанных на аналитике и данных. В 2023 году The Page отказалось от русскоязычной версии, сознательно идя на риск потери трафика.

Сейчас The Page имеет более 1 миллиона уникальных читателей в месяц. Количество просмотров превышает 2 миллиона. Аудитория платформы — экономически активная часть общества — люди, принимающие бизнес-решения и непосредственно влияющие на развитие экономики страны. Ядро — предприниматели 35-54 лет, проживающие в крупных городах. Сфера деятельности — топ-менеджмент, малый и средний бизнес, эксперты в сфере HR и корпоративного управления.

Стратегия The Page — последовательность: развитие экспертности платформы и фокус на качестве аналитической информации. Медиа стремится построить устойчивый бренд, отвечающий на потребности экономически и политически сознательных читателей.

В планах The Page на 2026 год — запуск собственных ивентов с привлечением экспертных спикеров, расширение количества и качества каналов: от YouTube и подкастов до соцсетей вместе с TikTok.

SPEKA — медиа о том, как бизнес влияет на технологии, а технологии — на бизнес. Основанное в декабре 2021 года, как платформа для предпринимателей и топ-менеджеров, медиа фокусировалось на динамичном IТ-секторе. В качестве названия выбрали SPEKA, как отсылку к «spec» — specification.

Со временем платформа переросла в сообщество авторов, стремящихся развивать бизнес-среду через инновации. Рядом с редакционными материалами здесь делятся опытом эксперты в области IТ, ИИ, креативных технологий, предпринимательства и менеджмента.

Аудитория SPEKA — айтишники, стартаперы, технологические предприниматели, креативщики и бизнесмены новой генерации — люди, которые хотят быть в курсе мировых трендов и разработок, чтобы внедрять их на локальном уровне. Ядро — молодежь от 25 до 44 лет с доходом выше среднего, проживающие в крупных городах. Сфера деятельности — IТ, логистика, производство (МСБ), FMCG, маркетинг и финансы.

Сейчас медиа трансформируется, чтобы откликнуться на потребность своей аудитории. В стратегических планах SPEKA — стать первой UGC-платформой в Украине о бизнесе и технологиях, где основную часть контента будут генерировать предприниматели и эксперты.

Платформа также расширит пул каналов коммуникации — наряду с основным ресурсом, бренд будет развивать социальные сети и YouTube, запустит регулярные подкасты и спецпроекты.

MC.today запустился в 2017 году. Через полгода издание начало генерировать прибыль, и впоследствии стало любимым медиа среди предпринимателей нового поколения. Среди партнеров и клиентов MC.today в разные годы существования были Visa, Mastercard, Viber, «ПриватБанк», «Ощадбанк», Mercedes-Benz и многие другие компании.

Летом 2025 года MC.today обновило позиционирование и сейчас расшифровывается как MC: Money & Career. Сейчас это издание для тех, кто стремится эффективно управлять собственными финансами и строить успешную карьеру. Авторы MC.today рассказывают, как зарабатывать и накапливать больше, об инвестициях и разумных тратах, профессиональном росте, успехах украинских предпринимателей и о том, как бизнесы помогают стране.

Highload.tech стартовал в январе 2021 года как ответ на стремительный рост IT-рынка и публикует живой и интересный контент о жизни и работе разработчиков.

Справочная информация об учредителях и руководителях проектов

CEO новосозданной медиагруппы Сергей Охрименко имеет более 20 лет опыта работы в медиа. Ранее он руководил проектами как в медиа, так и в традиционном бизнесе, в частности в СКМ. В 2017-2019 годах был членом совета директоров WAN-IFRA от Украины.

Вера Ворон — соучредитель Creators Media Group, предпринимательница, PR-эксперт и журналистка. Вместе с Тимуром Вороной с нуля создала крупнейшую в Украине медиагруппу в сегменте IT и бизнеса (в состав входили MC.today, ITC.ua и Highload). Имеет диплом CIPR (Chartered Institute of Public Relations, Великобритания). Сейчас развивает агентство международного пиара Creators, которое помогает глобальным бизнесам с украинскими корнями получать публикации в СМИ по всему миру.

Тимур Ворона — украинский журналист, писатель, в журналистике с 2008 года, сотрудничал с топовыми украинскими и западными изданиями такими как AIN.ua, NV, Liga.net, The Next Web, и другими. Вместе с Верой основал медиагруппу Creators Media Group, где в разное время занимал должности главного редактора ITC.ua и MC.today. Соавтор двух бизнес-книг с Евгением Черняком «Big Money. Принципы Первых» Принципы Первых». Общий тираж — более 100 тыс. экземпляров. Автор книги «Стартап на миллион». Соавтор пособия о венчурном инвестировании вместе с Евгением Ленгом.