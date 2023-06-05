MEGOGO и Vidzone заменяют рекламу в эфире телеканалов на таргетированные публикации для конкретных пользователей

Медиасервис MEGOGO в партнерстве с Vidzone впервые в Украине запустили функцию таргетированной рекламы в эфире телеканалов. Следовательно, пользователи видят не единую для всех рекламу, а персонализированные именно для них объявления.

Курс PR-МЕНЕДЖМЕНТ. PR-стратегії та інструменти, які допоможуть збільшити впізнаваність бренду, вивчайте на цьому курсі! Дізнатись про курс

Новое решение Vidzone создано на основе технологических разработок компании Adtelligent. Оно позволяет таргетировать рекламные сообщения в эфире линейных ТВ-каналов с такой же эффективностью, как и рекламу на цифровых площадках, т.е. формировать персональный рекламный блок для каждого пользователя ОТТ-сервиса. К проекту также подключился украинский телевизионный сервис youtv.

Размещенный телеканалом рекламный или анонсирующий блок заменяется персональной рекламой для каждого пользователя, просматривающего контент.

«Наш сервис персональной видео рекламы на линейном ТВ разработан, чтобы изменить способ охвата рекламодателями своей аудитории в современной онлайн среде. Кроме показа таргетированной рекламы мы позволяем реализовать динамическую вставку рекламных изображений во время трансляций, а также рекламу в отдельных окнах в течение эфира для каждого пользователя OTT-сервиса. Анализируя поведение и интересы зрителей, рекламодатели получают высокорелевантную целевую аудиторию, повышая вовлеченность и обеспечивая лучшие результаты», – комментирует Юрий Горохов, сооснователь и технически директор Adtelligent.

В настоящее время вставка персонализированной видеорекламы уже доступна на таких каналах: международном History, украинских 24-м, Эспрессо, XSPORT+, NOW Series и каналах MEGOGO ГОНГ и MEGOGO LIVE. В дальнейшем MEGOGO планирует тестировать и расширять список каналов с функциями персональной рекламы.