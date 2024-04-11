Механические часы Bulgari толщиной 1,77 мм, или что можно получить за $0,59 млн

Итальянский люксовый бренд Bulgari снова побил собственный рекорд самых тонких в мире механических часов. Новые часы Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC имеют толщину всего 1,7 мм — примерно такую же, как нить классического спагетти из ресторана.

Компания Bulgari долгое время держала рекорд самых тонких часов в мире, но после выпуска часов Ferrari RM UP-01 Ричарда Милля (1,75 мм) в 2022 году пришлось делать более тонкие. Результатом стали Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC, которые поставляются с «оптимизированным» 40-мм корпусом «даже тоньше монеты». Bulgari каким-то образом удалось поместить в тонком корпусе все 170 компонентов, из которых состоит устройство.

Bulgari использует карбид вольфрама для основной пластины часов (компонент, который служит основой для всех движущихся частей), а также титан для браслета, ушек и безеля. В отличие от предыдущих часов-рекордсменов Bulgari, эти часы являются сертифицированным хронометром. Сертификат предоставлен швейцарским Официальным контролем хронометров (COSC) и указывает на то, что часы прошли тщательное тестирование, чтобы убедиться, что они поддерживают точное время.

Часы имеют «datamatrix», выгравированный на задней панели, который, по словам исполнительного директора Bulgari Антуана Пина, предлагает «цифровой опыт для ваших часов». Он также предоставляет владельцам доступ к «всей информации о продукте», включая гарантию и руководство пользователя. Однако не уточняется, связывает ли этот код владельца с NFT, как предыдущие ультратонкие часы Bulgari.

Octo Finissimo Ultra COSC стоит $590 000 долларов. Создано только 20 экземпляров, каждый имеет футляр, который автоматически устанавливает время и заводит часы.

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Источник: The Verge