Meizu 18s, Meizu 18s Pro и Meizu 18x представят на мероприятии 22 сентября

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Похоже, дела у Meizu постепенно налаживаются — компания запланировала на 22 сентября уже вторую в этом году крупную презентацию. Напомню, в марте были представлены флагманы Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Теперь же мы ждем обновленные версии данных устройств, более доступную модель Meizu 18x, а также около 30 различных продуктов.

Флагманские смартфоны Meizu 18s и Meizu 18s Pro уже были замечены в базе данных TENAA. Девайсы получат разогнанный чипсет Snapdragon 888 Plus, а в остальном будут соответствовать своим весенним версиям. Что касается Meizu 18x, устройству приписывают наличие чипа Snapdragon 870 и тройной камеры, как у Meizu 18s (64 МП + 16 МП + 8 МП).

Meizu 18s и Meizu 18s Pro

На мероприятии 22 сентября также ожидается анонс новой версии оболочки Flyme, смарт-устройств и аксессуаров брендов Lipro, Pandaer и других.

Источник: GSM Arena