Месторасположение таинственного монолита в штате Юта выявили с помощью Google Earth

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На прошлой неделе экспедиция по подсчету овец обнаружила загадочный монолит глубоко в пустыне Юты и призвала мир держаться подальше от этой находки.

Как сообщает местное новостное агентство KSL TV, экипаж вертолёта Департамента общественной безопасности штата Юта обнаружил стальной объект высотой от 10 до 12 футов (3-3,7 метра), который они описывают как «монолит». 18 ноября бригада обнаружила объект, установленный в скальном дне каньона, и не нашла «очевидных указаний» на его источник. 23 ноября они разместили его фотографии в Instagram и на сайте ДОБ.

Департамент не стал раскрывать точное местоположение монолита.

«Он находится в очень отдалённом районе, и если люди попытаются посетить этот район, существует значительная вероятность того, что они могут оказаться в затруднительном положении и потребовать спасения», — говорится в сообщении.

И хотя место с монолитом не афишировалось, похоже, энтузиасты всего за сутки смогли выявить его точно расположение. Пользователь Reddit Тим Слейн предоставил убедительные свидетельства местоположения загадочного объекта.

Слейн определил координаты небольшого каньона из красного камня с узкой пропастью, которая точно соответствует фотографиям в социальных сетях. Спутниковые снимки из сервиса Google Earth показывают трудно различимый объект, отбрасывающий резкую, высокую и узкую тень на землю. Объект кажется относительно новым. На фотографиях Google Earth, сделанных в 2013 году и в середине 2015 года, не видно следов этого объекта. Но он отчётливо виден на фотографиях, сделанных в октябре 2016 года. В это же время окружающая земля, очевидно, была очищена от кустарника.

Слейн нашел каньон благодаря хитроумным перекрёстным ссылкам. Соответствующий процесс поиска он отточил с помощью онлайн-игры Geoguessr, где игроки определяют местоположение случайных изображений Google Street View. Для поиска монолита он использовал траекторию полёта вертолета из видео ДОБ с красно-белым песчаником. В поиске координат ему также помогли такие подсказки, как высота скал, рисунок эрозии каньона (указывающий на более открытую область) и плоская поверхность земли, предполагающая, что она не часто затоплялась.

И если определить месторасположение монолита оказалось не такой уж и проблемой, то всё ещё остаётся загадкой, кто его установил. В некоторых новостных агентствах предлагали, что это может быть делом рук авангардистов.

Как отметили представители ДОБ, монолит был размещён на федеральной без разрешения.

«Это незаконно, разрушительно для породы и потенциально разрушительно для Big Horn Sheep, если это станет тенденцией», — говорится в заявлении Департамента.

Вероятно, ответственные власти отдадут распоряжение разобрать монолит.

Источник: The Verge