Мінцифра анонсувала створення стандарту цифрової доступності. Це зробить державні сервіси доступнішими для людей з інвалідністю
14 вересня Мінцифра та Програма розвитку ООН в Україні оприлюднили результати двох дослідження щодо цифрової доступності, а також презентували план дій щодо розв’язання виявлених проблем з доступністю цифрових сервісів для людей з інвалідністю.
У першому дослідженні («Інклюзивність та права людини на передньому краї. Доступність сервісів та інструментів електронного урядування для громадян в Україні») протестували 82 вебсайти державних органів влади та 7 сервісних платформ — банкомати та термінали в державних органах. Друге дослідження («Міжнародні практики щодо доступності мобільних застосунків державних органів влади») вивчало, як регулюються питання доступності в інших країнах світу і чи можливо застосувати цей досвід в Україні.
За результатами досліджень була створена інфографіка з основними проблемами. Серед них — недостатня контрастність тексту щодо тла, мову сторінки не вказано чи вказано некоректно, відсутність текстових позначок для елементів. Також автори дослідження виявили, що термінали в державних органах загалом погано адаптовані для людей з особливими потребами.
Що планується зробити для покращення доступності цифрових сервісів для людей з інвалідністю
- На законодавчому рівні прийняти стандарт EN 301 549. Усі сайти та мобільні застосунки, які розробляють державні органи, повинні будуть відповідати йому.
- Зробити ДСТУ обов’язковим для органів виконавчої влади.
- Призначити держорган, що відповідатиме за цифрову доступність.
- Впровадити систему тренінгів та навчити відповідальних за цифрову доступність осіб.
- Ухвалити закон про цифрову доступність.
Наразі конкретні терміни реалізації вищезазначених кроків не вказуються.