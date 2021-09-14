



14 вересня Мінцифра та Програма розвитку ООН в Україні оприлюднили результати двох дослідження щодо цифрової доступності, а також презентували план дій щодо розв’язання виявлених проблем з доступністю цифрових сервісів для людей з інвалідністю.

У першому дослідженні («Інклюзивність та права людини на передньому краї. Доступність сервісів та інструментів електронного урядування для громадян в Україні») протестували 82 вебсайти державних органів влади та 7 сервісних платформ — банкомати та термінали в державних органах. Друге дослідження («Міжнародні практики щодо доступності мобільних застосунків державних органів влади») вивчало, як регулюються питання доступності в інших країнах світу і чи можливо застосувати цей досвід в Україні.

За результатами досліджень була створена інфографіка з основними проблемами. Серед них — недостатня контрастність тексту щодо тла, мову сторінки не вказано чи вказано некоректно, відсутність текстових позначок для елементів. Також автори дослідження виявили, що термінали в державних органах загалом погано адаптовані для людей з особливими потребами.

Що планується зробити для покращення доступності цифрових сервісів для людей з інвалідністю

На законодавчому рівні прийняти стандарт EN 301 549. Усі сайти та мобільні застосунки, які розробляють державні органи, повинні будуть відповідати йому.

Зробити ДСТУ обов’язковим для органів виконавчої влади.

Призначити держорган, що відповідатиме за цифрову доступність.

Впровадити систему тренінгів та навчити відповідальних за цифрову доступність осіб.

Ухвалити закон про цифрову доступність.

Наразі конкретні терміни реалізації вищезазначених кроків не вказуються.