Мінцифра і Мінзмін створили уроки для школярів і онлайн-курс для батьків про приватність дітей в Інтернеті

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Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з громадською організацією «МІНЗМІН» створили цикл матеріалів для батьків і вчителів щодо приватності дітей в Інтернеті.

До нього увійшли уроки для школярів під промовистою назвою «Моя приватність». Точніше кажучи, Мінцифра і Мінзмін розробили три окремі уроки для різних вікових категорій:

Для учнів 1-4 класу (PDF) — щоб навчити дітей розпізнавати приватну інформацію в Інтернеті.

Для учнів 5-8 класу (PDF) — про ризики після розголошення персональної інформації та наслідки публікації фотографій та персональної інформації в соцмережах.

Для учнів 9-11 класу (PDF) — про те, де можна залишати приватну інформацію у соцмережах.

Друга частина навчальної програми — онлайн-курс для батьків «Приватність дітей в Інтернеті». Це серія відео-блогів на різні теми з практичними порадами батькам щодо дотримання права дитини на приватність. Курс відповідає на такі питання:

Хто збирає дані дітей в Інтернеті та як їх використовує?

Як убезпечити дітей від шахраїв і забезпечити їхню приватність в соціальних мережах?

Курс створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.