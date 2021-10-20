Мінцифра і Мінзмін створили уроки для школярів і онлайн-курс для батьків про приватність дітей в Інтернеті
Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з громадською організацією «МІНЗМІН» створили цикл матеріалів для батьків і вчителів щодо приватності дітей в Інтернеті.
До нього увійшли уроки для школярів під промовистою назвою «Моя приватність». Точніше кажучи, Мінцифра і Мінзмін розробили три окремі уроки для різних вікових категорій:
- Для учнів 1-4 класу (PDF) — щоб навчити дітей розпізнавати приватну інформацію в Інтернеті.
- Для учнів 5-8 класу (PDF) — про ризики після розголошення персональної інформації та наслідки публікації фотографій та персональної інформації в соцмережах.
- Для учнів 9-11 класу (PDF) — про те, де можна залишати приватну інформацію у соцмережах.
Друга частина навчальної програми — онлайн-курс для батьків «Приватність дітей в Інтернеті». Це серія відео-блогів на різні теми з практичними порадами батькам щодо дотримання права дитини на приватність. Курс відповідає на такі питання:
- Хто збирає дані дітей в Інтернеті та як їх використовує?
- Як убезпечити дітей від шахраїв і забезпечити їхню приватність в соціальних мережах?
Курс створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.