Мінцифра спільно з Corezoid запустила чатбот для біженців — він допоможе знайти тимчасову домівку та отримати речі першої потреби
Мінцифра та Corezoid запустили чатбот, що допоможе отримати тимчасову домівку або необхідні речі у ЦНАПах, які працюють як пункти турботи.
На базі центрів надання адмінпослуг в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях були створені пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям та територіальній обороні. Подібну ініціативу поступово підхоплюють ЦНАПи й інших областей.
Для того, щоб людям, які потребують допомоги, було простіше її отримати, ми запустили @turbotnyk_bot.
Як це працює?
- Виберіть потрібну область та населений пункт (Перелік постійно розширюється)
- Вкажіть, яка саме підтримка вам необхідна
- Телефонуйте 24/7 координатору
- Домовтеся та отримайте потрібну допомогу
Яку допомогу можна отримати?
- тимчасову домівку
- речі першої потреби
- спальники, каремати, матраци, ковдри, постільну білизну, рушники
- воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та олію
- ліки та амуніцію
- туалетний папір та інші засоби гігієни
- одяг і взуття
- дитячі іграшки та харчування
Автори ініціативи закликають інші Центри якомога швидше долучатися та звертатися до @lana_nna.