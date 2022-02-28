Мінцифра спільно з Corezoid запустила чатбот для біженців — він допоможе знайти тимчасову домівку та отримати речі першої потреби

Мінцифра та Corezoid запустили чатбот, що допоможе отримати тимчасову домівку або необхідні речі у ЦНАПах, які працюють як пункти турботи.

На базі центрів надання адмінпослуг в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях були створені пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям та територіальній обороні. Подібну ініціативу поступово підхоплюють ЦНАПи й інших областей.

Для того, щоб людям, які потребують допомоги, було простіше її отримати, ми запустили @turbotnyk_bot.

Як це працює?

Виберіть потрібну область та населений пункт (Перелік постійно розширюється)

Вкажіть, яка саме підтримка вам необхідна

Телефонуйте 24/7 координатору

Домовтеся та отримайте потрібну допомогу

Яку допомогу можна отримати?

тимчасову домівку

речі першої потреби спальники, каремати, матраци, ковдри, постільну білизну, рушники воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та олію ліки та амуніцію туалетний папір та інші засоби гігієни одяг і взуття дитячі іграшки та харчування



Автори ініціативи закликають інші Центри якомога швидше долучатися та звертатися до @lana_nna.