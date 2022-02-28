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Мінцифра спільно з Corezoid запустила чатбот для біженців — він допоможе знайти тимчасову домівку та отримати речі першої потреби

Мінцифра спільно з Corezoid запустила чатбот для біженців — він допоможе знайти тимчасову домівку та отримати речі першої потреби

Мінцифра спільно з Corezoid запустила чатбот для біженців — він допоможе знайти тимчасову домівку та отримати речі першої потреби

Мінцифра та Corezoid запустили чатбот, що допоможе отримати тимчасову домівку або необхідні речі у ЦНАПах, які працюють як пункти турботи.

На базі центрів надання адмінпослуг в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях були створені пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям та територіальній обороні. Подібну ініціативу поступово підхоплюють ЦНАПи й інших областей.

Для того, щоб людям, які потребують допомоги, було простіше її отримати, ми запустили @turbotnyk_bot.

Як це працює?

  • Виберіть потрібну область та населений пункт (Перелік постійно розширюється)
  • Вкажіть, яка саме підтримка вам необхідна
  • Телефонуйте 24/7 координатору
  • Домовтеся та отримайте потрібну допомогу

Яку допомогу можна отримати?

  • тимчасову домівку
  • речі першої потреби
    • спальники, каремати, матраци, ковдри, постільну білизну, рушники
    • воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та олію
    • ліки та амуніцію
    • туалетний папір та інші засоби гігієни
    • одяг і взуття
    • дитячі іграшки та харчування

Автори ініціативи закликають інші Центри якомога швидше долучатися та звертатися до @lana_nna.


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