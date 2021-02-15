Мінцифра та ПРООН запускають онлайн-курс про гендерну рівність та права людини в роботі ЦНАП
Онлайн-курс про гендерну рівність розроблено у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру на кошти, виділені урядом Канади з метою тлумачення основних понять і тем, зокрема міжнародних зобов’язань та національних нормативно-правових актів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Навчальна програма допоможе дізнатись про:
- забезпечення гендерної рівності в Україні: гендерні розриви та виклики;
- основні підходи, що базуються на правах людини, та їх практичні застосування у роботі ЦНАП;
- законодавчі засади забезпечення гендерної рівності в Україні та світі;
- практичне застосування принципів гендерної рівності під час надання адміністративних послуг;
- дотримання принципів недискримінації та гендерної рівності.
Детальна програма курсу доступна на онлайн-платформі «Школа спроможних громад».