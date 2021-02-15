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Мінцифра та ПРООН запускають онлайн-курс про гендерну рівність та права людини в роботі ЦНАП

Мінцифра та ПРООН запускають онлайн-курс про гендерну рівність та права людини в роботі ЦНАП

Мінцифра та ПРООН запускають онлайн-курс про гендерну рівність та права людини в роботі ЦНАП


Онлайн-курс про гендерну рівність розроблено у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру на кошти, виділені урядом Канади з метою тлумачення основних понять і тем, зокрема міжнародних зобов’язань та національних нормативно-правових актів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Навчальна програма допоможе дізнатись про:

  • забезпечення гендерної рівності в Україні: гендерні розриви та виклики;
  • основні підходи, що базуються на правах людини, та їх практичні застосування у роботі ЦНАП;
  • законодавчі засади забезпечення гендерної рівності в Україні та світі;
  • практичне застосування принципів гендерної рівності під час надання адміністративних послуг;
  • дотримання принципів недискримінації та гендерної рівності.

Детальна програма курсу доступна на онлайн-платформі «Школа спроможних громад».

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