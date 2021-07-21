Мінцифри спільно з криптоспільнотою презентували стратегію розвитку ринку віртуальних активів в Україні





Сьогодні Міністерство цифрової трансформації та представники індустрії віртуальних активів у межах форсайту «ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ В УКРАЇНІ — 2030» презентували фінальний звіт та дорожню карту розвитку нової галузі.

Форсайт «ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ В УКРАЇНІ — 2030» — це спільний проєкт Мінцифри та учасників ринку віртуальних активів. Він проводився в березні-червні 2021 року й об’єднав широке коло експертів, серед яких були підприємці, народні депутати, представники органів виконавчої влади, зокрема, регуляторів та правоохоронних органів.

Мета заходу — сформувати спільне бачення розвитку галузі віртуальних активів в Україні з урахуванням інтересів різних стейкхолдерів, розробити стратегію розвитку нового ринку та створити спільноту, яка реалізовуватиме цю стратегію.

«Запуск ринку віртуальних активів — це потужний фактор економічного росту України. Його розвиток сприятиме створенню нових робочих місць, залученню інвестицій та посиленню конкурентоздатності нашої юрисдикції в міжнародному просторі. Водночас подальша розбудова цієї галузі потребує проактивної державної позиції та співпраці зі спільнотою фахівців. Завдяки форсайту «ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ В УКРАЇНІ — 2030» маємо дорожню карту розвитку нового ринку та команду мотивованих професіоналів, які готові втілювати в життя положення стратегії. Переконаний, що Україна зможе бути попереду інших країн у сфері віртуальних активів», — сказав заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку України Арсен Макарчук зазначив, що віртуальні активи стануть вагомим явищем у державному управлінні та відносинах між людьми протягом наступних 5-и років. Тому Нацбанк України як незалежний регулятор зацікавлений у тому, щоб зробити подальші процеси з використанням віртуальних активів максимально зручними, безпечними, а також вигідними для усіх стейкхолдерів ринку та населення України.

Учасники форсайтного дослідження виявили понад 60 економічних, політичних, технологічних, соціальних, екологічних трендів, що формують майбутнє екосистеми віртуальних активів в Україні. Також визначили найважливіші з-поміж них, з’ясували фактори розвитку й гальмування сфери віртуальних активів, окреслили бажану роль держави та очікувані вигоди для економіки й суспільства, розробили дорожню карту та утворили робочі групи для реалізації її положень.

Головний виконавчий директор компанії Hacken Дмитро Будорін зазначив, що не бачить перешкод для того, щоб Україна дійсно стала провідною юрисдикцією в глобальному ринку віртуальних активів. Юридична радниця криптостартапу Trustee Wallet Людмила Кукуєту додала: «Від наших спільних дій сьогодні залежить, яке місце посяде Україна на міжнародній арені. Якщо законодавчі директиви будуть спущені згори та не знаходитимуть належної підтримки серед спільноти, то ці директиви приречені бути «мертвими». Тому підтримка є дуже важливою».

Документ дорожньої карти є спільним напрацюванням криптоспільноти та стане основою для оптимізації розвитку екосистеми віртуальних активів в Україні.

«Коли є спільне бачення, з’являється стратегія. Якщо є стратегія, то з’являється і спільнота. Суб’єктом стратегії розвитку ринку віртуальних активів не може бути лише держава. Це повинна бути спільнота з експертів, фахівців, підприємців та політичних діячів. Якщо робити щось разом, то є шанс побудувати краще майбутнє. Щоб співробітництво держави й спільноти було успішним, необхідна також і політична підтримка», — наголосив модератор форсайту Валерій Пекар.

До форсайтного дослідження долучились понад 100 осіб із державного та приватного секторів — народні депутати, представники українських та іноземних криптокомпаній, профільних бізнес-асоціацій, Нацбанку, Нацкомісії з цінних паперів, Держфінмоніторингу та інших органів центральної виконавчої влади.

Підсумковий звіт про форсайт «ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ В УКРАЇНІ — 2030» разом із дорожньою картою будуть доступні на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації.

Джерело: Мінцифри