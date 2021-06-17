Мінцифри та МВС реалізували пілотний проєкт із автоматизації обліку зброї зі зчитувачем міток і сканером відбитків пальців





Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством внутрішніх справ України реалізували пілотний проект із запровадження системи автоматичного обліку зброї на базі одного зі стрілецьких тирів. Це прискорило процедуру видачі та повернення зброї, а також посилило контроль за обліком зброї.

У межах пілоту було організоване робоче місце зброяра зі зчитувачем міток і сканером відбитків пальців, розроблена базова версія софту, а до зброї встановлені спеціальні мітки.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що такі проекти розвивають країну та роблять життя громадян комфортнішим.

«У Мінцифри працює технічна робоча група, що займається пошуком, розробкою, створенням продуктів, що вирішують конкретну проблему чи оптимізують процеси. Ми запустили пілотний проект у сфері реєстрації та обліку зброї. І це ще один приклад цифрових трансформацій, що проникають в усі сфери людського життя», — заявила Валерія Іонан.

«Ми зробили перший крок до того, щоб облік зброї вівся онлайн, а не на папірцях. Ми будемо масштабувати цей проект на всю країну, щоб автоматизувати зброярські кімнати в нашому відомстві, а також зробити контроль обліку зброї більш прозорим і безпечним» зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

«Разом з командою Ібіс ми розробили рішення з прихованого розміщення радіоміток в різноманітних видах зброї — пістолетах, карабінах, рушницях, та перевірили їх витривалість в умовах регулярних стрільб. У комплексі зі сканерами відбитків пальців, зчитувачами міток та спеціальним програмним забезпеченням рішення дозволяє вести повністю безпаперовий автоматичний облік обігу вогнепальної зброї та здійснювати оперативний моніторинг її місцезнаходження. Таке рішення ми будемо пропонувати МВС та Міноборони для впровадження у власних збройових кімнатах. Подібна практика вже давно існує в багатьох країнах світу, зокрема в США, Великобританії, Німеччині. Наступним кроком наше рішення може бути адаптоване для контролю за обігом інших категорій, де цього контролю вимагає чинне законодавство — це медичні та наркотичні препарати, підакцизні товари» — повідомив радник віце-прем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації Дмитро Шемет.

Раніше МВС попередило про можливу призупинку реєстрації/перереєстрації ТЗ та видачі водійських посвідчень через нестачу бланків.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України