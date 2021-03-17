Мінцифри: В Україні стартує Європейський тиждень цифрової грамотності (22-28 березня 2021 року)





Наступного понеділка, 22 березня 2021 року, стартує Європейський тиждень цифрової грамотності, до якого приєднається Міністерство цифрової трансформації України, щоб провести освітню кампанію з цифрової грамотності.

Зазначимо, що Європейський тиждень цифрової грамотності — це щорічна кампанія, яка проводиться з метою надихнути та навчити людей цифрових навичок. Зазвичай воно проводиться у коворкінгах, громадських центрах, школах, університетах, бібліотеках та інших місцях по всій Європі. За 2010-2020 роки до Європейського тижня цифрової грамотності долучились більше 1 300 000 учасників.

Тиждень цифрової грамотності на часі, тому що 42% громадян ЄС не мають базових цифрових навичок. В Україні, за даними 2019 року, не володіють базовими цифровими навичками ще більше громадян — 53%. В той час як цифрова грамотність так само важлива сьогодні, як вміння писати, читати і говорити. Від рівня цифрової грамотності залежить не лише комфорт проживання в країні цифрових сервісів, а й конкурентоспроможність кожного громадянина, вміння опиратися фейкам та дбати про свої дані онлайн.

Тому з 22 по 28 березня 2021 року Мінцифри в Україні проведе ряд подій наступної тематики:

1Базові цифрові навички та медіаграмотність

Кодування, STE(A)M та штучний інтелект

Просунуті цифрові навички та працевлаштування

Цифрова культурна спадщина

Фейсбук-івент з усіма активностями Мінцифри та партнерів можна знайти за наступним посиланням.

Джерело: Мінцифри