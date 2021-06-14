Мінцифри: В Україні впровадять міжнародну сертифікацію навичок володіння комп’ютером ICDL





Міністерство цифрової трансформації та Українська асоціація фахівців інформаційних технологій спільно впровадять в Україні міжнародну сертифікацію навичок володіння комп’ютером ICDL (International Computer Driver Licence). ICDL сертифікат може знадобиться у разі вступу до вишів у багатьох країнах, при працевлаштуванні до приватних компаній, для навчання та сертифікації цифрових навичок державних службовців тощо.

ICDL — це сертифікація, що дозволяє людям засвідчити свої навички роботи з комп’ютером за міжнародним стандартом. ЮНЕСКО виділяє ICDL як приклад міжнародної рамки компетенцій, вона доступна в понад 100 країнах. Це мережа з понад 20 000 тестових центрів, що забезпечує більше 70 млн сертифікаційних тестів для 16 млн людей у всьому світі. Сертифікація містить теоретичні та практичні завдання. Наприклад, при складанні тесту можливі такі завдання, як забронювати онлайн столик у ресторані або скопіювати речення із будь-якого сайту про науку, створити і відправити лист електронною поштою.

Україна є учасником програми ECDL/ICDL з 2003 року, в нашій країні діє мережа тестових центрів, в яких можна пройти сертифікацію. Міністерство цифрової трансформації підтримує ініціативу та підписало меморандум з Українською асоціацією фахівців інформаційних технологій, що є представником ICDL в Україні. В результаті буде створена цифрова навчальна система з 22 навчальних модулів, які охоплюють усі необхідні цифрові компетентності, згідно з європейським баченням.

Тестування та сертифікації за стандартом ICDL будуть проводитися для різних верств населення. Завдяки підтримці ініціативи Мінцифрою матеріали за модулем «Український цифровий громадянин» будуть доступні безкоштовно. Тренувальне онлайн-тестування за модулем «Український цифровий громадянин» буде імплементовано на порталі Дія.Цифрова освіта. Крім того, сторони домовились сприяти розвитку цифрових компетентностей державних службовців, педагогічних працівників, працівників медичної сфери, безробітних для підвищення можливостей працевлаштування.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що в межах партнерства передбачено також сприяння впровадженню рамки цифрових компетентностей для освітян (DigCompEdu) і рамки цифрових компетентностей для громадян (DigComp for Citizens). Президент Української асоціації фахівців інформаційних технологій Сергій Бронін зазначив, що одна з головних цілей — спільними зусиллями охопити максимальну аудиторію українців для досягнення повсюдного проникнення цифрових технологій і в такий спосіб спростити повсякденне життя громадян, розширити доступні горизонти та підняти рівень виконання ними робочих задач, які сьогодні майже скрізь і завжди пов’язані із застосуванням тих або інших цифрових компетентностей.

Зазначимо, що в Європі ICDL раніше був відомий як ECDL (European Computer Driver Licence) з моменту запуску в 1997 році до 2019 року, коли був запущений новий бренд ICDL Identity, який офіційно об’єднав ECDL та ICDL. ICDL і ECDL ніколи не відрізнялись за змістом, назва ECDL використовувалась для країн Європи, з географічної точки зору, а ICDL — для всіх інших країн світу. ECDL/ICDL як стандарт комп’ютерної грамотності визнаний Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою Європейських Професійних Інформаційних Товариств, Європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних країн.

Нагадаємо, 3 березня 2021 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням схвалив Концепцію розвитку цифрових компетентностей і затвердив план заходів щодо її реалізації.

Джерело: Мінцифри