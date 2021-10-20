Мінсоцполітики: У 2022 році в Україні запрацюють персональні кабінети в ЄСР для онлайн-контролю майбутніх пенсійних накопичень

Мінсоцполітики та Мінцифри успішно завершили пілотування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у чотирьох територіальних управліннях соціального захисту населення та п’яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей. Вона дозволить людині, не виходячи з дому, через особистий електронний кабінет звернутись за соціальною допомогою, проконтролювати призначення та отримати її за кілька днів без черг та паперів.

Єдиний соціальний реєстр, створений замість десятка не пов’язаних між собою реєстрів та інформаційних систем, буде єдиним місцем зберігання інформації про людину для надання будь-яких соціальних послуг з потужною системою захисту персональних даних та чітким розмежуванням прав доступу до цієї інформації.

Зокрема, на базі Єдиного соціального реєстру буде консолідуватись вся “пенсійна історія” людини, тобто інформація та документи про формування її пенсії в солідарній та обов’язковій накопичувальній пенсійних системах. Промислова експлуатація системи розпочнеться у 2022 році. Поступово до системи увійдуть всі види соціальних виплат – від пенсій та субсидій до виплат по малозабезпеченості і допомоги по безробіттю.

“Людина отримає зручний інструмент для планування та контролю свого пенсійного майбутнього. Цей інструмент є універсальним, тому поки депутати та експерти погоджують останні деталі законопроектів, які регулюватимуть впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, Уряд будує необхідну технологічну інфраструктуру» — прокоментувала Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Міністр також зазначила, що кожна працююча людина наступного року зможе зайти у власний соціальний кабінет в Єдиному соціальному реєстрі через спеціальний портал або платформу ДІЯ.

«Водночас ЄСР буде зручним інструментом для держави для захисту прав учасників системи пенсійних накопичень. Людині невчасно перерахували внесок? Невірно нарахували інвестиційний дохід? Не перевели кошти до іншого фонду за бажанням людини? Невчасно здійснили виплату? Держава це побачить та стягне зі штрафними санкціями на користь людини. Використання ЄСР та ЄІССС для обліку цілісної “пенсійної історії” людини як в солідарній, так і в обов’язковій накопичувальній системі, передбачено Стратегією цифровізації соціальної сфери і Положенням про ЄІССС. І я щиро радію, що ми з Міністерством цифрової трансформації можемо представити перші результати цього амбітного проекту. Нам всі говорили, що реалізувати його неможливо. Протягом 20 років подібну систему намагались створити, витрачаючи на це сотні мільйонів гривень без жодного результату. Але за півтора року спільної напруженої роботи ми розробили та успішно пілотували Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Тепер непрозорий бюрократичний механізм, який змушував людину при зверненні по допомогу збирати численні довідки, вистоювати у чергах, а потім місяцями очікувати на рішення, врешті відійде в минуле”, — підкреслила Марина Лазебна.

Важливо, що в цьому кабінеті при старті роботи накопичувальної системи людина зможе обрати собі пенсійний фонд для накопичень, змінити його, і її вибір одразу відобразиться в ЄСР. Також в кабінеті вона зможе бачити та контролювати обсяг своїх пенсійних накопичень, сплачені внески, отриманий інвестиційний дохід, здійснені виплати, тощо.

Джерело: Міністерство соціальної політики України