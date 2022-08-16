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Минцифры совместно с «Укроборонпромом» организует первый международный хакатон по созданию технологий для дронов — заявки будут принимать до 23 августа

Минцифры совместно с «Укроборонпромом» организует первый международный хакатон по созданию технологий для дронов — заявки будут принимать до 23 августа

Текущая стадия российско-украинской войны стала ярким свидетельством того, насколько большую роль играют беспилотники, которые используются, в числе прочего, для коррекции огня артиллерии. Не нужно быть гением военного дела или великим экспертом, чтобы спрогнозировать дальнейшее усиление влияния современных технологий и БПЛА в будущих войнах, и в Украине это понимают лучше, чем где-либо еще в мире. Выскокопосталенные украинские чиновники неоднократно повторяли, что развитие направления military-tech — приоритет на ближайшие годы, и вот сейчас стартует первый международный Drone Hackathon.

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«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Минцифры организует Drone Hackathon вместе с Украинским фондом стартапов, Генеральным штабом ВСУ, ДК «Укроборонпром» и IDI Camp. Главная цель — наработка новых решений в сфере военной техники для производства дронов.

Участие в конкурсе могут принять инженеры-конструкторы, радиоинженеры, операторы беспилотников и программисты, которые разбираются в Python, Java, R, C++, Tensorflow или занимаются Embedded-разработкой. Для участия в конкурсе приглашаются как индивидуальные кандидаты, так и команды.

Drone Hackathon пройдет в два этапа: первый — дистанционная работа над челленджами, которые команды получат после регистрации, а второй состоится в Киеве в очном формате с 26 по 29 августа, где участники доработают совместные решения и представят их жюри.

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Регистрация участников доступна  по этой ссылке. Заявки будут приниматься до 23 августа. Участников ожидает эксклюзивный мерч «Армия дронов», а победители хакатона — денежное вознаграждение. Подробностей о призовом фонде конкурса пока нет.

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«Армия дронов» — совместный проект Министерства цифровой трансформации, Генштаба ВСУ и  платформы UNITED24. Целью инициативы является сбор средств, чтобы обеспечить дронами украинских военных. Приоритет проекта — 200 профессиональных беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки. По состоянию на начало августа сообщалось о 750 миллионах гривен, которые пожертвовали неравнодушные благотворители.

На «Армию дронов» уже собрали 750 млн грн, на треть от этой суммы купили 20 дронов-разведчиков Fly Eye, 78 мультикоптеров DJI Matrice и 20 дронов-камикадзе Warmate


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