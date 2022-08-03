На «Армию дронов» уже собрали 750 млн грн, на треть от этой суммы купили 20 дронов-разведчиков Fly Eye, 78 мультикоптеров DJI Matrice и 20 дронов-камикадзе Warmate

На «Армию дронов» уже собрали более 750 млн гривен через платформу UNITED24. На первые 260 млн грн из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate. В Украину уже доставили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye и сегодня они отправятся на передовую для усиления ВСУ.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказали о специфике Fly Eye и других коптеров, закупаемых в рамках проекта «Армия дронов». А также презентовали БПЛА украинского производства «Скиф», «Скайтон» и «Укрджет», которые потенциально тоже смогут закупать для Армии дронов.

По их словам, Fly Eye — это высокотехнологичные беспилотники, которые помогают отслеживать действия врага, изменять военные стратегии, а главное – сохранять больше жизней военных и гражданских.

«Я убежден, что в будущем преимущество армии будет не в большом количестве живой силы. А в технологиях и умении их использовать. И благодаря «Армии дронов» наши военные доказывают это каждый день своими результатами на фронте. Мы продолжим масштабировать этот проект. Сейчас проводим переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями», – рассказал Михаил Федоров.

Дроны Fly Eye развивают скорость до 160 километров в час. Их можно запускать с руки, и это значительное преимущество, ведь не всегда есть возможность стартовать с пусковой установки. Они совместимы с западными ракетно-артиллерийскими установками, где используется автоматизированная система управления огнем. Это позволяет эффективно определять цели.

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Matrice работают на искусственном интеллекте, а их тепловизоры, фокусирующиеся на целях, могут точно определять потенциальную опасность. Warmate имеет полностью автономную систему поражения, которая работает по концепции «выстрелил и забыл». Этот дрон может работать по разным типам целей: пехота, укрытие, бункеры или легкие тайники.

«Госспецсвязи проводит закупки коптеров, которые будут помогать нашей армии противостоять оккупантам. Подписаны соглашения на приобретение DJI Matrice, а также беспилотников Fly Eye и станций управления ими. И это только начало. Мы не остановим работу, пока не добьемся главной цели — победы над врагом», – отметил Юрий Щиголь.

Через платформу UNITED24 для «Армии дронов» в целом донейтили из 74 стран мира. Наибольшее количество пожертвований из Украины, США, Канады, Великобритании, Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии, Австралии, Израиля. Также в рамках программы «Армия дронов» есть возможность пожертвовать собственный коптер для ВСУ.

Источник: Госспецсвязи