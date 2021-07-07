Мін’юст: Кошти з банківських рахунків боржників не списуватимуть автоматично, а лише заблокують





Вчорашня новина про систему автоматичного арешту рахунків боржників у банках викликала обурення у частини українців, які мають ті чи інші борги. Тому Міністерство юстиції України вирішило детально роз’яснити це нововведення.

Головне — якщо ви заборгували за житлово-комунальні послуги чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів.

Відповідно до реалізації наказу Міністерства юстиції України від 23.03.2021 № 1061/5, яким внесено зміни до наказу від 16.04.2019 року № 1203/5 «Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів», постанови про арешт/зняття з арешту коштів на рахунках боржників державні та приватні виконавці мають можливість направляти до банків через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) без обмежень за категоріями стягнення.

Тобто, з набранням чинності цього наказу було реалізовано технічні зміни інформаційної взаємодії виконавців із банками за допомогою АСВП. Раніше така процедура була досить складною. Нині ж взаємодія між виконавцями і банками відбувається в електронному вигляді, а не тільки поштовим зв’язком.

Далі йде пояснення від Мін’юсту простою мовою:

«Уявімо, що хтось не сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху або комунальні послуги чи заборгував вам кошти (в тому числі аліменти на утримання дитини чи заробітну плату). Цей факт спочатку має підтвердити своїм відповідним рішенням суд або інший орган (посадова особа). Якщо після цього боржник так і не повертає кошти – до справи береться Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони, зокрема, можуть арештувати кошти на банківських рахунках боржника. Саме процедуру комунікації між виконавцями та банками і було спрощено. Разом із тим, державне підприємство «Національні інформаційні системи» на сьогодні проводить роботи з доопрацювання програмного забезпечення АСВП у напрямку запровадження автоматизації процесу отримання виконавцями інформації щодо банківських рахунків боржника, що передбачено положеннями Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках. Після того, як програмне забезпечення повноцінно запрацює, банки повідомлятимуть в електронному режимі не лише факт наявності банківських рахунків у боржника, а і їх номери та суми залишків на них. Тобто, з’явиться можливість накладати арешт винятково на 1 рахунок боржника в одному банку, а не на всі його рахунки в різних банківських установах, як це відбувається наразі. Відповідно, коштами на неарештованих рахунках їх власник зможе вільно розпоряджатися. Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження!»

Також в Міністерстві юстиції нагадали, що в Україні існує кілька платформ, на яких можна самостійно перевірити, чи маєте ви борги. Це, зокрема, Єдиний реєстр боржників, портал Онлайн-будинок юстиції, електронний сервіс державних послуг «Дія», Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

Джерело: Міністерство юстиції України