Многие новые автомобильные технологии «не нужны» водителям — опрос

За последние 10-15 лет автопроизводители реализовали в своих автомобилях немало новых технологий и вспомогательных функций. Они призваны облегчить жизнь водителя и сделать путешествия более безопасными и комфортными. Но возникает вопрос, действительно ли все они необходимы водителям? Как свидетельствуют результаты опроса JD Power, возможно, нет.

Ожидается, что передовые технологии в автомобилях должны решать реальные проблемы, а слишком много технологий просто не делают этого. Например, водители в целом ценят передовые системы помощи водителю, известные в отрасли как ADAS; мониторинг слепых зон решает реальную проблему. Но часто ли используется автоматическая система парковки? Исследование JD Power Tech Experience Survey выявило, что системы, которые частично автоматизируют управление автомобилем, даже самые совершенные системы громкой связи, воспринимаются водителями не очень полезными.

Например, в последнее время автопроизводители начали увеличивать количество дисплеев в автомобилях. В дополнение к центральной панели информационно-развлекательной системы устанавливают дополнительный экран для переднего пассажира. Результаты исследования показывают, что многие владельцы негативно отзываются об экранах пассажиров, и отмечают, что «дилерам трудно научить новых владельцев пользоваться основным экраном информационно-развлекательной системы, не говоря уже о втором».

Другие примеры новых технологий, которые решают несуществующую проблему, включают распознавание лиц, сканеры отпечатков пальцев и управление жестами. Они скорее создают неудобства, чем решают проблему. Например, во время слишком активной жестикуляции водитель BMW с распознаванием жестов может случайно включить аудиосистему на полную громкость.

Но не каждое нововведение встречалось с осуждением. JD Power говорит, что такие функции на основе искусственного интеллекта, как умный климат-контроль, быстро завоевали популярность.

«Сильная передовая технологическая стратегия имеет решающее значение для всех производителей транспортных средств, и многие инновационные технологии отвечают потребностям клиентов», — сказала Кэтлин Ризк, старший директор по сравнительному анализу опыта пользователей и технологий в JD Power. «В то же время нынешнее исследование ясно показывает, что владельцы считают некоторые технологии малополезными и/или постоянно раздражающими».

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Компания по исследованию рынка говорит, что ее технический обзор разработан, чтобы помочь автопроизводителям решить, куда инвестировать свои научно-исследовательские ресурсы.

Источник: arstechnica