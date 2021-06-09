МОН та Мінцифри розпочинають роботу над реформуванням ІТ-освіти в Україні





Міністерство освіти і науки України повідомило, що для модернізації системи підготовки ІТ-фахівців від школи до аспірантури й забезпечення потреб ІТ-індустрії у висококваліфікованих спеціалістах утворено робочу групу з питань реформування ІТ-освіти при Міністерстві цифрової трансформації.

«Сьогодні ІТ-освіта – необхідна складова розвитку фахівця будь-якої сфери діяльності. Адже це не тільки здобуті на певному етапі навчання навички, а ще й відповідний досвід. Розвиток партнерства держави та IT-сектору при розробленні закладами вищої освіти удосконалених освітніх програм дозволить українським студентам набути саме ті знання та навички, що їх потребує сучасний ринок», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Мета діяльності робочої групи – напрацювання пропозицій щодо модернізації системи підготовки ІТ-фахівців та розробка необхідних проектів нормативно-правових актів. До складу групи увійшли представники МОН, Мінцифри, Офісу Президента, Верховної Ради, бізнес-асоціацій та ІТ-об’єднань, кластерів та громадських організацій зі всієї України.

Збір інформації та пропозицій буде відбуватися через інтерв’ю та зустрічі, пропозиції професійних об’єднань та експертів ринку. Також для публічного доступу відкрито опитувальник. Свої ідеї та пропозиції можна надсилати на електронну пошту [email protected], збір пропозицій триватиме до 23 червня 2021 року.

Джерело: Міністерство освіти і науки України