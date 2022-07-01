Montblanc Summit 3 стоимостью €1250 станут первыми умными часами с Wear OS 3, которые обеспечат поддержку iOS

Стало известно, что грядущие часы Montblanc Summit 3 не только будут работать под управлением Wear OS 3, но и станут первыми умными часами на новой унифицированной платформе с поддержкой iOS.

Montblanc Summit 3 — не первые смарт-часы на базе платформы Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, но они первыми выйдут с уже установленной Wear OS 3. Тот факт, что они также поддерживают iOS, является значительным отличием от других подтверждённых часов с Wear OS 3. Линейка Samsung Galaxy Watch 4 и готовящиеся к выпуску Google Pixel Watch предназначены исключительно для пользователей Android.

Умные часы на базе Wear OS 2 и Samsung Tizen работают с iOS, хотя не пользуются особой популярностью у владельцев iPhone. Устройства с Wear OS 2 и чипсетом Snapdragon Wear 4100 Plus могут быть обновлены до Wear OS 3 в конце этого года, хотя неясно, будут ли они по-прежнему совместимы с iOS после обновления.

У Montblanc Summit 3 будет специальное приложение-компаньон для iOS и Android, которое станет «мостом между телефоном и часами». Однако поддержка iOS не означает, что пользователи iPhone получат такие же возможности Wear OS 3, что и пользователи Android.

«Наш приоритет для Wear OS 3 — сосредоточиться на качественном опыте в экосистеме Android», — сказала представитель Google Айви Чен Хант. «Montblanc Summit 3 будут работать под управлением Wear OS 3 и будут совместим с iPhone. Однако поддержка приложений и функций зависит от платформы телефона».

Она также пояснила, что Google обеспечивает поддержку iOS посредством некоторых приложений и сервисов, таких как YouTube Music и зеркалирование уведомлений. Компания планирует расширить поддержку в будущем.

Как ожидается, умные часы Montblanc Summit 3 будут представлены 15 июля и поступят в продажу по цене €1250.

Источник: The Verge