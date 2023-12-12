Mouse ─ нуарный шутер в стиле мультфильмов 1930-х годов выйдет в 2025 году

Студия Fumi Games показала ранний геймплейный трейлер своего нового проекта. Речь идет о шутере от первого лица Mouse, выполненном в довольно необычном стиле.

Разработчики описывают Mouse как «суровый нуарный шутер от первого лица, черпающий вдохновение из классических мультфильмов 1930-х годов». Визуальный ряд выполнен в черно-белом стиле нуар, а внешний вид локаций, врагов и оружия имеет дизайн мультфильмов соответствующих лет. Музыкальное сопровождение также передает атмосферу 30-х годов прошлого столетия.

Пока сведений об игре Mouse очень мало. Судя по трейлеру, игроку будут доступны различные виды оружия и взрывчатки. Также известно, что игру планируют выпустить на платформе ПК на протяжении 2025 года.